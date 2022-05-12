Жителей Брянска пугают грядущими «ужасами»

Что касается сообщений о победе Украины, то глава разведки России Сергей Нарышкин до этого говорил, что россиян подталкивают к протестам. 11 мая жителей области разведка предупреждала о фейковых сообщениях. Согласно данным издания, в указанных материалах писали о том, что вскоре Киев нанесёт сокрушительное поражение России, а помочь может только масштабный гражданских протест.