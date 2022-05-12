Жителей Брянска пугают грядущими «ужасами»

Жителей Брянска пугают коллапсом из-за нехватки топлива и якобы победой Украины. Тем не менее власти эти сообщения опровергают и призывают горожан не реагировать на провокации.
Как пишет издание, брянцы уже пережили волну фейковых сообщений, однако ситуация повторяется. В аудиозаписях используют голоса якобы руководителей области и рассказывают о «коллапсе» из-за нехватки топлива. Власти региона призывают не доверять подобным сообщениям и уверяют, что топлива и продуктов достаточно, как это и было ранее.
Что касается сообщений о победе Украины, то глава разведки России Сергей Нарышкин до этого говорил, что россиян подталкивают к протестам. 11 мая жителей области разведка предупреждала о фейковых сообщениях. Согласно данным издания, в указанных материалах писали о том, что вскоре Киев нанесёт сокрушительное поражение России, а помочь может только масштабный гражданских протест.