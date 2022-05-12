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В минздраве опровергли информацию о сборе денег на кровоостанавливающие лекарства

12 мая 14:40
Фото: Бел.Ру
В Сети появилась информация о сборе средств в размере 475 тыс. рублей на гемостатические препараты для госпиталей. По словам главы минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, больницы снабжаются препаратами в полном объёме.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о сборе денег на гемостатические препараты, которые применяются в нейрохирургии.

Мы работаем с нашими коллегами-медиками в полном контакте. У них полностью централизованное снабжение, никаких вопросов не возникает.Андрей Иконников

Напомним, в марте текущего года белгородцы жаловались на отсутствие препаратов для щитовидной железы в местных аптеках. Также жители области жаловались на дефицит инсулина и тест-систем в аптеках региона.

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