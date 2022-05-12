В минздраве опровергли информацию о сборе денег на кровоостанавливающие лекарства

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о сборе денег на гемостатические препараты, которые применяются в нейрохирургии.
Мы работаем с нашими коллегами-медиками в полном контакте. У них полностью централизованное снабжение, никаких вопросов не возникает.Андрей Иконников
Напомним, в марте текущего года белгородцы жаловались на отсутствие препаратов для щитовидной железы в местных аптеках. Также жители области жаловались на дефицит инсулина и тест-систем в аптеках региона.