В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя

Готовившего теракт мужчину задержали в Курской области. Он планировал совершить взрывы на объектах с массовым скоплением людей. Теракт курянин мог совершить в столице региона. После он хотел уехать на Украину.
Как пишет издание со ссылкой на РИА «Новости», дома у задержанного обнаружили самодельные бомбы, травматическое оружие с патронами, запрещённую литературу.
Сообщается, что мужчина готовил теракт по согласованию с украинскими спецслужбами.
Накануне стало известно, что в Курской области сбили два беспилотника — разведывательные аппараты Ту-143 «Рейс». Разрушений и пострадавших не было.
В конце апреля в Белгородской области задержали молодых людей, которые готовили диверсию на железной дороге в Томаровке. Сообщалось, что белгородцы также собирали информацию о российских военнослужащих и передавали её украинской стороне.