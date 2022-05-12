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В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя

12 мая 07:38
Фото: Курские известия
Взрывы на инфраструктурных объектах он должен был совершить по указанию СБУ, затем курянин планировал уехать на Украину. У задержанного дома обнаружили в том числе самодельные бомбы и травматическое оружие с патронами, сообщают «Курские известия».

Готовившего теракт мужчину задержали в Курской области. Он планировал совершить взрывы на объектах с массовым скоплением людей. Теракт курянин мог совершить в столице региона. После он хотел уехать на Украину.

Как пишет издание со ссылкой на РИА «Новости», дома у задержанного обнаружили самодельные бомбы, травматическое оружие с патронами, запрещённую литературу.

Сообщается, что мужчина готовил теракт по согласованию с украинскими спецслужбами.

Накануне стало известно, что в Курской области сбили два беспилотника — разведывательные аппараты Ту-143 «Рейс». Разрушений и пострадавших не было.

В конце апреля в Белгородской области задержали молодых людей, которые готовили диверсию на железной дороге в Томаровке. Сообщалось, что белгородцы также собирали информацию о российских военнослужащих и передавали её украинской стороне.

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