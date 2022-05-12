В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя

Взрывы на инфраструктурных объектах он должен был совершить по указанию СБУ, затем курянин планировал уехать на Украину. У задержанного дома обнаружили в том числе самодельные бомбы и травматическое оружие с патронами, сообщают «Курские известия».

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