В ДТП под Белгородом пострадал двухлетний ребёнок

Аварию зарегистрировали в Белгородской области. На этот раз столкнулись Toyota и ВАЗ. Помощь медиков понадобилась двухлетнему ребёнку, который находится в иномарке, и водителю отечественного авто.
Правоохранители уточнили, что ребёнок находился в детском кресле. В результате столкновения ВАЗ съехал на обочину. За рулём сидел мужчина 1992 года рождения.
Ранее сообщалось, что за три дня в регионе в авариях погибли 11 человек. 8 мая зафиксировали пять случаев гибели, 10 мая — ещё четыре. 10 мая в Волоконовском районе ДТП унесло жизни четырёх человек, пострадали ещё двое. По данному факту возбудили уголовное дело.