В ДТП под Белгородом пострадал двухлетний ребёнок

Ранее сообщалось, что за три дня в регионе в авариях погибли 11 человек. 8 мая зафиксировали пять случаев гибели, 10 мая — ещё четыре. 10 мая в Волоконовском районе ДТП унесло жизни четырёх человек, пострадали ещё двое. По данному факту возбудили уголовное дело.