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В ДТП под Белгородом пострадал двухлетний ребёнок

12 мая 12:57
Фото: Авто-Белгород
Авария произошла 12 мая утром в Драгунском Белгородского района. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. О ДТП сообщили в региональном УМВД.

Аварию зарегистрировали в Белгородской области. На этот раз столкнулись Toyota и ВАЗ. Помощь медиков понадобилась двухлетнему ребёнку, который находится в иномарке, и водителю отечественного авто.

Правоохранители уточнили, что ребёнок находился в детском кресле. В результате столкновения ВАЗ съехал на обочину. За рулём сидел мужчина 1992 года рождения.

Ранее сообщалось, что за три дня в регионе в авариях погибли 11 человек. 8 мая зафиксировали пять случаев гибели, 10 мая — ещё четыре. 10 мая в Волоконовском районе ДТП унесло жизни четырёх человек, пострадали ещё двое. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Новости#Авария#ДТП#Село Драгунское#Происшествия
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