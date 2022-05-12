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В Белгородской области проверят границы земельных участков

12 мая 12:29
Фото: «Бел.Ру»
В текущем году в Белгородской области планируют провести комплексные кадастровые работы. Они затронут более 100 тыс. объектов недвижимости. В правительстве региона отмечают, что комплексные кадастровые работы дешевле, чем выполняемые в индивидуальном порядке.

В Белгородской области в текущем году должны провести комплексные кадастровые работы. В их число входит уточнение границ земельных участков, исправление реестровых ошибок.

Работы затронут более 100 тыс. объектов недвижимости. Пройдут они на территории всех муниципалитетов.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин, комплексные кадастровые работы дешевле, чем проведение кадастровых работ в индивидуальном порядке. В этом и заключается их преимущество.

Работы пройдут за счёт бюджета — федерального, областного и муниципального.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ищут владельцев 376 тыс. брошенных объектов недвижимости. В минувшем году в регионе обнаружили 1,4 тыс. заброшенных домов.

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#Новости#Кадастровые работы#Земельные участки#2#Белгородская область#Общество
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