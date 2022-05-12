В Белгородской области проверят границы земельных участков

В Белгородской области в текущем году должны провести комплексные кадастровые работы. В их число входит уточнение границ земельных участков, исправление реестровых ошибок.
Работы затронут более 100 тыс. объектов недвижимости. Пройдут они на территории всех муниципалитетов.
Как отметил министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин, комплексные кадастровые работы дешевле, чем проведение кадастровых работ в индивидуальном порядке. В этом и заключается их преимущество.
Работы пройдут за счёт бюджета — федерального, областного и муниципального.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области ищут владельцев 376 тыс. брошенных объектов недвижимости. В минувшем году в регионе обнаружили 1,4 тыс. заброшенных домов.