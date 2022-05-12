В Белгородской области проверят границы земельных участков

В текущем году в Белгородской области планируют провести комплексные кадастровые работы. Они затронут более 100 тыс. объектов недвижимости. В правительстве региона отмечают, что комплексные кадастровые работы дешевле, чем выполняемые в индивидуальном порядке.

В Белгородской области в текущем году должны провести комплексные кадастровые работы. В их число входит уточнение границ земельных участков, исправление реестровых ошибок. Работы затронут более 100 тыс. объектов недвижимости. Пройдут они на территории всех муниципалитетов. Как отметил министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин, комплексные кадастровые работы дешевле, чем проведение кадастровых работ в индивидуальном порядке. В этом и заключается их преимущество. Работы пройдут за счёт бюджета — федерального, областного и муниципального. Ранее сообщалось, что в Белгородской области ищут владельцев 376 тыс. брошенных объектов недвижимости. В минувшем году в регионе обнаружили 1,4 тыс. заброшенных домов. Материалы по теме В Белгороде наказали кадастровых инженеров В Белгороде назвали плохо работающих кадастровых инженеров