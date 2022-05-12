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Posted 12 мая 2022, 14:13

Published 12 мая 2022, 14:13

Modified 1 декабря, 07:58

Updated 1 декабря, 07:58

В Белгородской области может появиться центр селекции и семеноводства

12 мая 2022, 14:13
Сюжет
Губернатор
Центр будет обеспечивать семенами не только регион, но и всю Россию. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсети.

В регионе собираются открыть центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Таким образом семенами хотят обеспечить не только область, но и всю страну.

Как отмечает Гладков, всё необходимое для этого имеется — от благоприятного климата до большого количества сельхозпредприятий. Также есть и научная база, которую обеспечивает Белгородский аграрный университет.

Курировать работу центра будет региональный минсельхоз. В структуру будущего центра должны войти семеноводческие предприятия и Белгородский ФАНЦ РАН. Теперь необходимо создать дорожную карту и просчитать возможные риски. Проект через неделю согласуют с рабочей группой, куда войдут научные сотрудники и бизнесмены.

#Новости#Экономика#Губернатор#Семена#Вячеслав Гладков
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