В Белгородской области может появиться центр селекции и семеноводства

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Центр будет обеспечивать семенами не только регион, но и всю Россию. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсети.

В регионе собираются открыть центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Таким образом семенами хотят обеспечить не только область, но и всю страну. Как отмечает Гладков, всё необходимое для этого имеется — от благоприятного климата до большого количества сельхозпредприятий. Также есть и научная база, которую обеспечивает Белгородский аграрный университет. Курировать работу центра будет региональный минсельхоз. В структуру будущего центра должны войти семеноводческие предприятия и Белгородский ФАНЦ РАН. Теперь необходимо создать дорожную карту и просчитать возможные риски. Проект через неделю согласуют с рабочей группой, куда войдут научные сотрудники и бизнесмены.