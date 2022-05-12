Tele2 дарит красивые номера

Тариф «Мой онлайн+», который участвует в акции, включает объемный пакет мобильного интернета и минут, безлимитный трафик в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, «ТамТам», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok. Пользователи могут общаться безлимитно с абонентами Tele2 по всей стране, не расходуя пакет минут в тарифе. Им доступны тысячи фильмов, сериалов, более 100 телеканалов от видеосервиса Wink и контент от more.tv. Пользователи могут делиться гигабайтами, обменивать минуты на фильмы, кофе или скидки при покупке смартфона. Неизрасходованные минуты и гигабайты переносятся бессрочно. Клиенты оператора остаются на связи при «минусе»: при исчерпании трафика в пакете им будут бесплатно доступны WhatsApp, Viber, Telegram, «Я.Карты» и «Я.Навигатор».