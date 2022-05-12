РЖД возьмут под контроль техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

Теперь обслуживанием железнодорожного транспорта будет заниматься ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям телеграм-канала Vgudok, в эту компанию перейдет большая часть бывших работников Siemens. Они продолжат трудиться на тех же условиях, что и ранее. Также сейчас в РЖД началась активная работа по оценке фонда запасных частей, их поставкам и локализации. Кроме того, изучается актуальность действующей технической документации на ТОиР.