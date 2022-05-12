РЖД возьмут под контроль техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

Posted 12 мая 2022, 20:05
Published 12 мая 2022, 20:05
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как пишет tass.ru, РЖД начнут осуществлять обслуживание и контроль технического состояния пассажирских поездов на фоне того, что с российского рынка уходит немецкий концерн Siemens, который выполнял эти функции прежде.
Напомним, ранее представители Siemens сообщили о прекращении своей работы на территории России. Компания уже приступила к процедурам завершения производственной и операционной деятельности в РФ.
Siemens ведет разработки в таких направлениях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация технологического процесса и производственных отраслей, интеллектуальные решения для железнодорожного и автомобильного транспорта.
Теперь обслуживанием железнодорожного транспорта будет заниматься ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям телеграм-канала Vgudok, в эту компанию перейдет большая часть бывших работников Siemens. Они продолжат трудиться на тех же условиях, что и ранее. Также сейчас в РЖД началась активная работа по оценке фонда запасных частей, их поставкам и локализации. Кроме того, изучается актуальность действующей технической документации на ТОиР.