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Posted 12 мая 2022, 20:05

Published 12 мая 2022, 20:05

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

РЖД возьмут под контроль техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

РЖД возьмут под контроль техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

12 мая 2022, 20:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ОАО «Российские железные дороги» планирует вести техническое обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках российского законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «РЖД».

Как пишет tass.ru, РЖД начнут осуществлять обслуживание и контроль технического состояния пассажирских поездов на фоне того, что с российского рынка уходит немецкий концерн Siemens, который выполнял эти функции прежде.

Напомним, ранее представители Siemens сообщили о прекращении своей работы на территории России. Компания уже приступила к процедурам завершения производственной и операционной деятельности в РФ.

Siemens ведет разработки в таких направлениях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация технологического процесса и производственных отраслей, интеллектуальные решения для железнодорожного и автомобильного транспорта.

Теперь обслуживанием железнодорожного транспорта будет заниматься ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям телеграм-канала Vgudok, в эту компанию перейдет большая часть бывших работников Siemens. Они продолжат трудиться на тех же условиях, что и ранее. Также сейчас в РЖД началась активная работа по оценке фонда запасных частей, их поставкам и локализации. Кроме того, изучается актуальность действующей технической документации на ТОиР.

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