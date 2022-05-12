Российский рынок металлургических углей: состояние и перспективы

В то же время, подобно глобальному тренду, российский рынок металлургического угля также сталкивается с экологическими вызовами. Растущая обеспокоенность по поводу изменения климата и устойчивости приводит к увеличению давления на промышленность, чтобы найти более чистые и эффективные способы добычи и использования угля.