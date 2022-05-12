Под Белгородом военные приехали с подарками к маленькому танкисту Лёше

Лёша рассказал, что пересекается с военными, они разговаривают с ним. В будущем он мечтает служить в российской армии и стать генералом. Родители мальчика отметили, что такое желание у юного танкиста появилось после того, как ему объяснили, что такое спецоперация. Ребёнок хочет поддержать военнослужащих.