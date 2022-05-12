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Под Белгородом военные приехали с подарками к маленькому танкисту Лёше

12 мая 13:39
Фото: https://t.me/shot_shot
Юному белгородцу подарили фонарик и спецодежду. Видео опубликовали в телеграм-канале SHOT.

Под Белгородом военные навестили маленького танкиста Лёшу и подарили ему подарки. Юный белгородец получил спецодежду и фонарик. Сам мальчик говорит, что российские военнослужащие далеко от дома, и он хочет, чтобы они были счастливы.

Лёша рассказал, что пересекается с военными, они разговаривают с ним. В будущем он мечтает служить в российской армии и стать генералом. Родители мальчика отметили, что такое желание у юного танкиста появилось после того, как ему объяснили, что такое спецоперация. Ребёнок хочет поддержать военнослужащих.

Напомним, ещё одно видео с восьмилетним Лёшей в соцсетях появилось после Дня Победы. Мальчик встречал и провожал военнослужащих. Он отдавал воинское приветствие проезжающим солдатам.

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#Новости#Танкист#Военнослужащие#Белгородский район#Общество
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