Под Белгородом военные приехали с подарками к маленькому танкисту Лёше

Под Белгородом военные навестили маленького танкиста Лёшу и подарили ему подарки. Юный белгородец получил спецодежду и фонарик. Сам мальчик говорит, что российские военнослужащие далеко от дома, и он хочет, чтобы они были счастливы.
Лёша рассказал, что пересекается с военными, они разговаривают с ним. В будущем он мечтает служить в российской армии и стать генералом. Родители мальчика отметили, что такое желание у юного танкиста появилось после того, как ему объяснили, что такое спецоперация. Ребёнок хочет поддержать военнослужащих.
Напомним, ещё одно видео с восьмилетним Лёшей в соцсетях появилось после Дня Победы. Мальчик встречал и провожал военнослужащих. Он отдавал воинское приветствие проезжающим солдатам.