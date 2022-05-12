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Песков об обстреле: Нужны дополнительные меры безопасности в приграничных районах

12 мая 10:07
Фото: «Бел.Ру»
Об этом пресс-секретарь президента заявил, комментируя ситуацию с обстрелом села Солохи под Белгородом. По его словам, необходимо усилить безопасность в прилегающих к Украине районах, приводит его слова РИА «Новости».
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Обстрел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности в районах, прилегающих к Украине. Этот комментарий он дал в свете последних обстрелов.

Речь идёт о происшествии в селе Солохи Белгородского района. 11 мая населённый пункт обстреляли со стороны Украины — один человек погиб, семеро в больнице. Федеральный следком возбудил уголовное дело.

По неподтверждённым данным, погиб 18-летний местный житель. Ранее сообщалось, что жертвой стал и 14-летний подросток, однако губернатор Вячеслав Гладков заявил, что он жив и находится в больнице.

Один из пострадавших находится в реанимации. У остальных состояние средней степени тяжести.

От обстрелов пострадали дома и автомобили.

Отметим, что в середине апреля, когда в один день обстреляли белгородские сёла Сподарюшино и Журавлёвку, а также погранпункт в Брянской области, Дмитрий Песков сообщил о незначительных повреждениях и добавил, что обращений от властей пострадавших регионов о помощи не поступало.

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#Новости#Дмитрий Песков#Солохи#Обстрел#3#Белгородский район#Операция на Украине#Политика
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