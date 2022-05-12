Песков об обстреле: Нужны дополнительные меры безопасности в приграничных районах

Отметим, что в середине апреля, когда в один день обстреляли белгородские сёла Сподарюшино и Журавлёвку, а также погранпункт в Брянской области, Дмитрий Песков сообщил о незначительных повреждениях и добавил, что обращений от властей пострадавших регионов о помощи не поступало.