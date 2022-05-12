Песков об обстреле: Нужны дополнительные меры безопасности в приграничных районах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности в районах, прилегающих к Украине. Этот комментарий он дал в свете последних обстрелов.
Речь идёт о происшествии в селе Солохи Белгородского района. 11 мая населённый пункт обстреляли со стороны Украины — один человек погиб, семеро в больнице. Федеральный следком возбудил уголовное дело.
По неподтверждённым данным, погиб 18-летний местный житель. Ранее сообщалось, что жертвой стал и 14-летний подросток, однако губернатор Вячеслав Гладков заявил, что он жив и находится в больнице.
Один из пострадавших находится в реанимации. У остальных состояние средней степени тяжести.
Отметим, что в середине апреля, когда в один день обстреляли белгородские сёла Сподарюшино и Журавлёвку, а также погранпункт в Брянской области, Дмитрий Песков сообщил о незначительных повреждениях и добавил, что обращений от властей пострадавших регионов о помощи не поступало.