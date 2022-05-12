«Мисс и Мистера Студенчество» выбрали в Белгороде

Зарина Зябирова из юринститута МВД РФ и Иван Кирсанов из института искусств и культуры стали лучшими на региональном этапе конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России». Победителей определили в конце апреля, церемония награждения состоялась в ЦМИ. Теперь Зарина Зябирова и Иван Кирсанов представят регион на федеральном этапе студенческого соревнования.
Всего в конкурсе участвовали девять девушек и девять юношей, все они студенты вузов Белгородской области. До финала в ЦМИ участники прошли заочный этап соревнования. Конкурсантам предстояло показать уровень физподготовки, ответить на вопросы об истории региона, выполнить задания на логику и смекалку, а также продемонстрировать уровень ораторского мастерства.
Итоги конкурса подвели 28 апреля. Участники в финале представили видеовизитки, продефилировали в вечерних нарядах, показали творческие номера.
Как сообщает издание, вице-мисс и вице-мистером на конкурсе стали студентка БГИИК Анастасия Семикопенко и студент юринститута Максим Сафронов.