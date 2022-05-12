«Мисс и Мистера Студенчество» выбрали в Белгороде

Всего в конкурсе участвовали девять девушек и девять юношей, все они студенты вузов Белгородской области. До финала в ЦМИ участники прошли заочный этап соревнования. Конкурсантам предстояло показать уровень физподготовки, ответить на вопросы об истории региона, выполнить задания на логику и смекалку, а также продемонстрировать уровень ораторского мастерства.