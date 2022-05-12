Фейк: граница боевых действий приближается к Белгородской области

У меня такой информации нет. Всю информацию, которая касается безопасности, я максимально быстро стараюсь донести до жителей. Вы видите отчёты, которые Министерство обороны регулярно по федеральным каналам публикует, поэтому доверяйте проверенным источникам, а не той фейковой агрессивной атаке.Вячеслав Гладков