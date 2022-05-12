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Фейк: граница боевых действий приближается к Белгородской области

12 мая 17:13
Фото: pixabay.com
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков опроверг фейк о приближении к региону боевых действий.

Во время прямой линии белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, «правда ли что, фронт приближается к границе Белгородской области?».

У меня такой информации нет. Всю информацию, которая касается безопасности, я максимально быстро стараюсь донести до жителей. Вы видите отчёты, которые Министерство обороны регулярно по федеральным каналам публикует, поэтому доверяйте проверенным источникам, а не той фейковой агрессивной атаке.Вячеслав Гладков

Напомним, что в недавно в Сети появился фейк о том, что ВСУ якобы заняли приграничное село Середа в Шебекинском горокруге и расположились на территории начальной школы № 2.

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