Фейк: граница боевых действий приближается к Белгородской области

Во время прямой линии белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, «правда ли что, фронт приближается к границе Белгородской области?».
У меня такой информации нет. Всю информацию, которая касается безопасности, я максимально быстро стараюсь донести до жителей. Вы видите отчёты, которые Министерство обороны регулярно по федеральным каналам публикует, поэтому доверяйте проверенным источникам, а не той фейковой агрессивной атаке.Вячеслав Гладков
Напомним, что в недавно в Сети появился фейк о том, что ВСУ якобы заняли приграничное село Середа в Шебекинском горокруге и расположились на территории начальной школы № 2.