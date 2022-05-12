Джеффу Монсону подарили доброняшу в Белгороде

— У меня было очень много проблем. Но я встретил тренера, который помог мне. У тебя есть выбор: либо жить тем, что у тебя есть, либо заняться спортом. Я выбрал спорт. Можно сказать, мне повезло, потому что я встретил много людей, которые помогли мне на жизненном пути. Но нужно понимать, что никто из них не сделает что-то ЗА тебя.