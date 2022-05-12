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Posted 12 мая 2022, 12:37

Published 12 мая 2022, 12:37

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Джеффу Монсону подарили доброняшу в Белгороде

12 мая 2022, 12:37
Сюжет
Дети
12 мая спортсмен Джефф Монсон посетил общественную организацию «Святое Белогорье против детского рака».

Джефф Монсон приезжал в «Святое Белогорье» во второй раз. Сегодня его встретили дети, мечтающие с ним поговорить. Прошлый визит оставил сильное впечатление, некоторые ребята проявили интерес к единоборствам. А одной девочке на Новый год подарили боксёрскую грушу.

Евгения Кондратюк, руководитель организации, рассказала спортсмену о фотопроекте, который посвящён детям и взрослым, победившим рак. Также она показала добромаркет, где нуждающиеся люди могут бесплатно взять одежду, обувь или игрушки. Джефф Монсон был впечатлён: он снимал магазин на видео и рассказывал о нём, скорее всего, для своих соцсетей.

Совсем недавно у организации появился символ — доброняша. На нём написано «Бог есть любовь». Евгения Кондратюк подарила Джеффу Монсону чашку с этим талисманом. После чего все сели за стол, и дети смогли задать спортсмену свои вопросы.

— Вы стали великим спортсменом. Что вас вдохновляет?

— У меня было очень много проблем. Но я встретил тренера, который помог мне. У тебя есть выбор: либо жить тем, что у тебя есть, либо заняться спортом. Я выбрал спорт. Можно сказать, мне повезло, потому что я встретил много людей, которые помогли мне на жизненном пути. Но нужно понимать, что никто из них не сделает что-то ЗА тебя.

— Можете рассказать что-то о своих родителях?

— Когда мне было два года, отец умер. Меня растила мать. Она усердно работала. Давала много любви. Она была стойкой женщиной. Но она умерла семь лет назад. Из-за рака.

— Почему вы начали заниматься именно единоборствами в начале своей карьеры?

— Я хотел заниматься моим любимым видом спорта — бейсболом. Но я пошёл на реслинг в студенчестве из политических принципов. Реслинг — спорт одного человека. Если ты победил, то это ТЫ победил. Если ты проиграл, то это ТЫ проиграл. Ты не можешь сказать: «Это из-за него». Никто за тебя не в ответе.

— Что тяжелее: заниматься командным спортом или одиночным?

— И то, и то сложно. В борьбе ты ни от кого не зависишь. Но у тебя нет помощи со стороны. А в команде иногда нужно брать ответственность на себя, поэтому тоже нелегко.

— Вы тренируетесь сейчас?

— 4 июня будет бой по нетбоксингу. Я участвовал во многих видах единоборств. В грэпплинге нет перчаток, больнее удары по лицу. Я привёз книгу и хотел бы оставить её для каждого, кто захочет её прочитать. Там я просто изложил свои мысли.

— Есть ли страх перед соревнованиями?

— Я боюсь только проиграть.

— Есть ли какой-нибудь вид спорта, которым вы восхищаетесь или который хотели бы попробовать?

— Мне нравится хоккей. Я хотел бы им заниматься, но пока что не могу из-за проблем с левым глазом. Также я участвовал в программе «Танцы со звёздами». Это было самое интересное, что мне приходилось делать в жизни. Но могу сказать, что танцевать тяжелее, чем драться.

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