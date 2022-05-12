Джефф Монсон захотел открыть в Белгороде спортшколу для занятий борьбой

Об этом известный боец заявил на встрече с министром спорта региона Натальей Жигаловой. У Монсона уже есть опыт запуска таких школ в России. Причём спортсмен считает, что тренировать юных бойцов должны именно местные тренеры. О встрече рассказали в пресс-службе «Белгород-Арены».

Сюжет Новости Белгорода