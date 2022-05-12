Джефф Монсон захотел открыть в Белгороде спортшколу для занятий борьбой

Американский и российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что хотел бы открыть в Белгороде школу для занятий спортивной борьбой. Он уже запустил в России две такие школы. Дети там занимаются бесплатно.
Монсон считает, что тренировать юных белгородцев должны именно местные тренеры. Слова знаменитого бойца поддержала министр спорта региона Наталья Жигалова. Однако она в свою очередь отметила, что и с его стороны необходима поддержка в части проведения мастер-классов, работы с тренерами.
Показали Джеффу Монсону и «Белгород-Арену». Спортсмен высоко оценил многофункциональный спортивный объект.
Джефф Монсон приехал в регион 12 мая. Он уже успел посетить благотворительную организацию «Святое Белогорье против детского рака».
Ранее другой боец Фёдор Емельяненко предлагал провести на базе «Белгород-Арены» чемпионат России по боевому самбо. Спортсмен рекомендовал написать соответствующую заявку.