Белгородцы недовольны ценниками на гречку

Тем не менее в случаях обнаружения нарушений оповещают ФАС, по этим фактам возбуждают уголовные дела. Гладков, в свою очередь, заверяет, что власти делают всё, что в их силах, чтобы создать условия продажи продуктов по сниженным ценам.