Белгородцы недовольны ценниками на гречку

Posted 12 мая 2022, 09:22
Published 12 мая 2022, 09:22
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
Белгородцы жалуются Гладкову на слишком дорогую гречку. Об этой проблеме один из местных жителей рассказал на прямой линии вечером 11 мая. Обеспокоенность у него вызывает и качество мониторинга цен.
По словам белгородца, со скидкой в крупном супермаркете крупа стоит 95 рублей, а без – от 115 рублей и выше. Глава региона ответил, что не всегда получается отслеживать цены, поскольку производителей множество, у всех разная наценка.
Тем не менее в случаях обнаружения нарушений оповещают ФАС, по этим фактам возбуждают уголовные дела. Гладков, в свою очередь, заверяет, что власти делают всё, что в их силах, чтобы создать условия продажи продуктов по сниженным ценам.
Так, например, в области недавно открыли продовольственные ярмарки. Опыт ярмарки «Южной» хотят тиражировать в районы области. До этого она работала в Белгороде.