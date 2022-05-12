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Posted 12 мая 2022, 09:22

Published 12 мая 2022, 09:22

Modified 1 декабря, 08:11

Updated 1 декабря, 08:11

Белгородцы недовольны ценниками на гречку

12 мая 2022, 09:22
Сюжет
Губернатор
На слишком дорогую крупу жители областного центра пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на прямой линии 11 мая. Обеспокоены горожане и качеством мониторинга цен.

Белгородцы жалуются Гладкову на слишком дорогую гречку. Об этой проблеме один из местных жителей рассказал на прямой линии вечером 11 мая. Обеспокоенность у него вызывает и качество мониторинга цен.

По словам белгородца, со скидкой в крупном супермаркете крупа стоит 95 рублей, а без – от 115 рублей и выше. Глава региона ответил, что не всегда получается отслеживать цены, поскольку производителей множество, у всех разная наценка.

Тем не менее в случаях обнаружения нарушений оповещают ФАС, по этим фактам возбуждают уголовные дела. Гладков, в свою очередь, заверяет, что власти делают всё, что в их силах, чтобы создать условия продажи продуктов по сниженным ценам.

Так, например, в области недавно открыли продовольственные ярмарки. Опыт ярмарки «Южной» хотят тиражировать в районы области. До этого она работала в Белгороде.

Опыт ярмарки «Южная» в Белгороде будут тиражировать на другие районы области
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#Новости#Общество#Губернатор#Цены#Фас#Эксклюзив#Гречка#Вячеслав Гладков#ФАС России
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