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Алексей Калашников покидает пост главы Ивнянского района Белгородской области

12 мая 11:25
Фото: страница Алексея Калашникова во «ВКонтакте»
Об уходе с поста главы администрации Ивнянского района сообщил Алексей Калашников на своей странице в соцсети. В должности он проработал три года. Причины ухода Алексей Калашников не указал.

12 мая пост главы администрации Ивнянского района покидает Алексей Калашников. Об этом он сам сообщил в соцсети. Причины ухода Алексей Калашников не назвал.

Алексей Калашников возглавил Ивнянский район в 2019 году. До назначения он руководил администрацией Шебекинского горокруга (с 2012 по 2016 год), после был заместителем начальника регионального департамента ЖКХ.

На какую работу перейдёт Алексей Калашников и кто займёт его место в администрации Ивнянского района, пока не сообщается.

С начала текущего года это не первое изменение в руководстве на местах. Ранее пост главы администрации Старооскольского горокруга занял Андрей Чесноков. На его место в Яковлевском горокруге пришёл бывший чиновник мэрии Белгорода Олег Медведев.

Волоконовский район вновь возглавил Сергей Бикетов, а в Ровеньском районе руководителем администрации стала Татьяна Киричкова.

Как стало известно накануне, свой пост покинет и глава администрации Алексеевского горокруга Станислав Сергачёв.

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#Новости#Алексей калашников#Ивнянский район#Белгородская область#Политика
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