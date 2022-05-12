Алексей Калашников покидает пост главы Ивнянского района Белгородской области

12 мая пост главы администрации Ивнянского района покидает Алексей Калашников. Об этом он сам сообщил в соцсети. Причины ухода Алексей Калашников не назвал.
Алексей Калашников возглавил Ивнянский район в 2019 году. До назначения он руководил администрацией Шебекинского горокруга (с 2012 по 2016 год), после был заместителем начальника регионального департамента ЖКХ.
На какую работу перейдёт Алексей Калашников и кто займёт его место в администрации Ивнянского района, пока не сообщается.
С начала текущего года это не первое изменение в руководстве на местах. Ранее пост главы администрации Старооскольского горокруга занял Андрей Чесноков. На его место в Яковлевском горокруге пришёл бывший чиновник мэрии Белгорода Олег Медведев.
Волоконовский район вновь возглавил Сергей Бикетов, а в Ровеньском районе руководителем администрации стала Татьяна Киричкова.
Как стало известно накануне, свой пост покинет и глава администрации Алексеевского горокруга Станислав Сергачёв.