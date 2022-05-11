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Высокий уровень террористической опасности снова продлили в Белгородской области

11 мая 04:00
Фото: Бел.Ру
«Жёлтый» уровень будет действовать до 25 мая, сообщил губернатор в телеграм-канале.

Утром 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлён «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 мая.

Документ уже подписан, отметил чиновник.

Я думаю, вы понимаете, что на сегодня это абсолютно необходимая мера, которая обеспечивает безопасность каждого. Правоохранительные органы, Министерство обороны, правительство области, органы местного самоуправления делают всё, чтобы жизнь в Белгородской области была безопасной.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что «жёлтый» уровень террористической опасности продлевали уже дважды — 11 и 25 апреля. В этот период рекомендуется воздержатся от мест массового пребывания людей, обращать внимание на подозрительные предметы, а также носить при себе документы, удостоверяющие личность.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Губернатор#Документ#Белгородская область#Общество
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