Высокий уровень террористической опасности снова продлили в Белгородской области

Я думаю, вы понимаете, что на сегодня это абсолютно необходимая мера, которая обеспечивает безопасность каждого. Правоохранительные органы, Министерство обороны, правительство области, органы местного самоуправления делают всё, чтобы жизнь в Белгородской области была безопасной.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области