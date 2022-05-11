Высокий уровень террористической опасности снова продлили в Белгородской области

Утром 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлён «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 мая.
Документ уже подписан, отметил чиновник.
Я думаю, вы понимаете, что на сегодня это абсолютно необходимая мера, которая обеспечивает безопасность каждого. Правоохранительные органы, Министерство обороны, правительство области, органы местного самоуправления делают всё, чтобы жизнь в Белгородской области была безопасной.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области