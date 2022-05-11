В Белгородской области снизилось качество строительно-монтажных работ

В ходе оперативного совещания с главой региона Вячеславом Гладковым Демьянов сообщил, что управление государственного строительного надзора Белгородской области последнее время волнует резкое снижение качества строительно-монтажных работ на уже введённых объектах.
По мнению Демьянова, одна из причин — неудобный для строительства календарный график работ.
С января по март мы практически не работаем, а нормативный срок проектной документации считается без увеличения срока длительности строительства. После марта начинаем резко работать, а в декабре, когда включают отопление, начинаем проводить отделочные работы. Идёт сплошной брак.Сергей Демьянов
По мнению губернатора, подобный график был не только сейчас, но и десять лет назад. Поэтому это не может быть основной причиной брака.
Пандемия очень сильно повлияла на это направление. И в течение 2020–2021 года строительную отрасль лихорадило. Также были скачки цен на строительные материалы. Во многих регионах РФ огромное количество объектов не было построено.Вячеслав Гладков
При этом Демьянов также добавил, что проблема заключается и в отсутствии технического регламента о безопасности строительных материалов и конструкций.
У строителей отсутствует технический регламент о безопасности строительных материалов и конструкций. Это бедствие. Делаются местные стандарты — и пошло в продажу. Мы работаем с некачественными материалами. Сколько ни писали в Москву, ответ приходит один: «Подождите, сейчас подготовят Евразийский общий регламент». Но это я слышу 15 лет.Сергей Демьянов
В свою очередь Гладков отметил, что сейчас на уровне правительства РФ идёт новый тренд, поэтому в ближайшее время нужно ждать изменений.