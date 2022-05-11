В Белгородской области снизилось качество строительно-монтажных работ

У строителей отсутствует технический регламент о безопасности строительных материалов и конструкций. Это бедствие. Делаются местные стандарты — и пошло в продажу. Мы работаем с некачественными материалами. Сколько ни писали в Москву, ответ приходит один: «Подождите, сейчас подготовят Евразийский общий регламент». Но это я слышу 15 лет.Сергей Демьянов