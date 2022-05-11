В Белгородской области рассказали о реализации нацпроектов в 2022 году

По словам Евгения Мирошникова, правительство региона ведёт мониторинг по нескольким направлениям нацпроектов. Первый из них — контрактация. Основные лидеры по контрактации — министерство автомобильных дорог и транспорта (92,5%). Лучшее кассовое исполнение — в министерстве строительства (25,97%), министерстве ЖКХ (18,6%), министерстве соцзащиты населения и труда (38,16%) и т. д.