В Белгородской области рассказали о реализации нацпроектов в 2022 году

Posted 11 мая 2022, 07:51
Published 11 мая 2022, 07:51
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Белгородская область участвует в 12 нацпроектах (48 региональных составляющих). Общий объём финансирования составляет более 15 млрд рублей.
По словам Евгения Мирошникова, правительство региона ведёт мониторинг по нескольким направлениям нацпроектов. Первый из них — контрактация. Основные лидеры по контрактации — министерство автомобильных дорог и транспорта (92,5%). Лучшее кассовое исполнение — в министерстве строительства (25,97%), министерстве ЖКХ (18,6%), министерстве соцзащиты населения и труда (38,16%) и т. д.
По туризму контрактация не нужна. Будут прямые оплаты осенью, после оказания услуг. Планируется, что воспользоваться услугой в рамках областного туризма смогут 4 тыс. детей.Евгений Мирошников
Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие отремонтируют 134 км дорог в регионе.