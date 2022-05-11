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Posted 11 мая 2022, 07:51

Published 11 мая 2022, 07:51

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

В Белгородской области рассказали о реализации нацпроектов в 2022 году

11 мая 2022, 07:51
Сюжет
Губернатор
Информацию озвучил во время оперсовещания первый заместитель губернатора области Евгений Мирошников.

Белгородская область участвует в 12 нацпроектах (48 региональных составляющих). Общий объём финансирования составляет более 15 млрд рублей.

По словам Евгения Мирошникова, правительство региона ведёт мониторинг по нескольким направлениям нацпроектов. Первый из них — контрактация. Основные лидеры по контрактации — министерство автомобильных дорог и транспорта (92,5%). Лучшее кассовое исполнение — в министерстве строительства (25,97%), министерстве ЖКХ (18,6%), министерстве соцзащиты населения и труда (38,16%) и т. д.

По туризму контрактация не нужна. Будут прямые оплаты осенью, после оказания услуг. Планируется, что воспользоваться услугой в рамках областного туризма смогут 4 тыс. детей.Евгений Мирошников

Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие отремонтируют 134 км дорог в регионе.

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