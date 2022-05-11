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В Белгородской области «лопнул» дом

11 мая 16:36
Фото: ИА "Бел.Ру"
Происшествие случилось ночью в Шебекино. С вопросами о дальнейшей судьбе здания к главе региона Вячеславу Гладкову обратились местные жители. Губернатор пообещал людей в беде не оставить.

11 мая глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору». Одно из обращений поступило от жительницы Шебекино Елены Иващенко.

Девушка рассказала, что ночью в городе «лопнул» дом. Она также добавила, что местные власти знали о проблеме, но ничего не предпринимали.

Ночью «лопнул» дом. Мы 10 лет говорили о том, что дом разрушается. Нас и на этот раз хотят проигнорировать. Что нам делать?Елена Иващенко

Гладков ответил, что видел фотографии произошедшего — в одной или двух квартирах разрушились несущие стены.

Завтра по докладу главы администрация округа проведёт экспертизу. На её основании будем принимать меры. Никто точно не оставит вас в беде одних.Вячеслав Гладков

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