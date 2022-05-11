В Белгородской области «лопнул» дом

11 мая глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору». Одно из обращений поступило от жительницы Шебекино Елены Иващенко.
Девушка рассказала, что ночью в городе «лопнул» дом. Она также добавила, что местные власти знали о проблеме, но ничего не предпринимали.
Ночью «лопнул» дом. Мы 10 лет говорили о том, что дом разрушается. Нас и на этот раз хотят проигнорировать. Что нам делать?Елена Иващенко
Гладков ответил, что видел фотографии произошедшего — в одной или двух квартирах разрушились несущие стены.
Завтра по докладу главы администрация округа проведёт экспертизу. На её основании будем принимать меры. Никто точно не оставит вас в беде одних.Вячеслав Гладков