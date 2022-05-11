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Posted 11 мая 2022, 05:44

Published 11 мая 2022, 05:44

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Стала известна причина утренних «хлопков» в Белгороде и районе

11 мая 2022, 05:44
Глава администрации Белгородского района заявил, что громкий звук произошёл из-за работы ВКС РФ. А обилие дыма рядом с Дубовым объяснили горением сырой травы. Об этом сообщает «Белгород № 1».

В районе 05:00 утра жители Белгорода и пригорода вновь проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. Глава района Владимир Перцев сообщил, что «хлопок» произошёл из-за того, что ВКС РФ производит мероприятия в рамках специальной военной операции.

Позже люди начали делиться в чатах фото задымления в районе посёлка Дубовое. Сотрудники МЧС заявили, что там горит трава на площади около 20 м², отмечает местный телеграм-канал со ссылкой на ведомство.

Позже глава Белгородского района Владимир Перцев подтвердил факт горения, однако отметил, что пожар случился в 2 км от Дубового, а дыма много, потому что трава сырая.

#Новости#Происшествия#Белгородский район#Дубовое#Белгород#Хлопок#Дым
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