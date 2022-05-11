Стала известна причина утренних «хлопков» в Белгороде и районе

Posted 11 мая 2022, 05:44
Published 11 мая 2022, 05:44
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
В районе 05:00 утра жители Белгорода и пригорода вновь проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. Глава района Владимир Перцев сообщил, что «хлопок» произошёл из-за того, что ВКС РФ производит мероприятия в рамках специальной военной операции.
Позже люди начали делиться в чатах фото задымления в районе посёлка Дубовое. Сотрудники МЧС заявили, что там горит трава на площади около 20 м², отмечает местный телеграм-канал со ссылкой на ведомство.
Позже глава Белгородского района Владимир Перцев подтвердил факт горения, однако отметил, что пожар случился в 2 км от Дубового, а дыма много, потому что трава сырая.