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Портреты погибших в спецоперации белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк»

11 мая 07:53
Фото: группа Красногвардейской ЦРБ во «ВКонтакте»
В Бирюче Белгородской области в День Победы пронесли портреты уроженцев района, погибших в ходе спецоперации на Украине. Так жители района увековечили память Александра Черноусова, Николая Монина и Никиты Свечникова, сообщила глава администрации муниципалитета Анна Куташова.

В этот День Победы «Бессмертный полк» впервые за два года прошёл в очном режиме. Участники акции вновь вышли с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Однако в этот раз решили увековечить память и тех, кто погиб совсем недавно — в ходе спецоперации на Украине. Так, в Бирюче пронесли портреты трёх уроженцев Красногвардейского района.

С нами вместе шли и те, кто ещё вчера сами несли портреты своих дедов, а сегодня отдали жизни во имя мира без нацизма. Это наши герои — Александр Черноусов, Николай Монин, Никита Свечников.Анна Куташова, глава администрации Красногвардейского района

Александр Черноусов погиб 9 апреля в Херсонской области от множественных осколочных ранений. Николай Монин 2003 года рождения погиб 25 марта, похоронили его 1 мая. Никита Свечеников погиб в конце марта.

Напомним, что в одной из школ Губкина открыли «Парту героя» в честь бывшего ученика — старшего лейтенанта Сергея Аргентова, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Никита Свечников Никита Свечников
Николай МонинНиколай Монин
Александр ЧерноусовАлександр Черноусов
Никита Свечников
Фото: группа «Синодик» во «ВКонтакте»

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#Новости#Бирюч#Бессмертный полк#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Операция на Украине#День Победы#Общество
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