Портреты погибших в спецоперации белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк»

В этот День Победы «Бессмертный полк» впервые за два года прошёл в очном режиме. Участники акции вновь вышли с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
Однако в этот раз решили увековечить память и тех, кто погиб совсем недавно — в ходе спецоперации на Украине. Так, в Бирюче пронесли портреты трёх уроженцев Красногвардейского района.
С нами вместе шли и те, кто ещё вчера сами несли портреты своих дедов, а сегодня отдали жизни во имя мира без нацизма. Это наши герои — Александр Черноусов, Николай Монин, Никита Свечников.Анна Куташова, глава администрации Красногвардейского района
Александр Черноусов погиб 9 апреля в Херсонской области от множественных осколочных ранений. Николай Монин 2003 года рождения погиб 25 марта, похоронили его 1 мая. Никита Свечеников погиб в конце марта.
Напомним, что в одной из школ Губкина открыли «Парту героя» в честь бывшего ученика — старшего лейтенанта Сергея Аргентова, который погиб в ходе спецоперации на Украине.