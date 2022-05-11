Портреты погибших в спецоперации белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк»

С нами вместе шли и те, кто ещё вчера сами несли портреты своих дедов, а сегодня отдали жизни во имя мира без нацизма. Это наши герои — Александр Черноусов, Николай Монин, Никита Свечников.Анна Куташова, глава администрации Красногвардейского района