Настойка прополиса — полезные свойства и приготовление

По мнению пчеловодов, способ извлечь максимум пользы из прополиса — это правильно приготовить настой на спирту. Дело в том, что уза содержит в своём составе природные смолы, которые не растворяются в воде. Поэтому водный настой обладает слабым действием. Принимать его рекомендуют детям (при отсутствии показаний) и людям, которые не употребляют спиртосодержащие напитки и лекарства.