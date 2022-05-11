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Posted 11 мая 2022, 08:11

Published 11 мая 2022, 08:11

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Настойка прополиса — полезные свойства и приготовление

11 мая 2022, 08:11
Клейкое вещество, которые называют прополис (или уза), пчёлы собирают весной, снимая с почек деревьев и смешивая с собственными ферментами.

В ульях этот компонент используется как строительный материал — им герметично заделывают щели, изолируют посторонние объекты, которые нельзя удалить, применяют для дезинфекции сот и мёда. Как и многие другие материалы улья, прополис стерилен и обладает массой полезных для человека свойств. Купить прополис можно всегда в интернет-магазине «Алтайвита».

Польза прополиса

Это уникальное смолистое вещество имеет широкое применение — в его составе находятся соединения, которые снимают воспаление и боль, убивают патогенные микробы, ускоряют регенерацию тканей. Многим известно об эффективности пчелиного клея в качестве противоракового средства.

У прополиса есть и другие выдающиеся свойства:

  • по своему обезболивающему действию он в пять раз сильнее новокаина;
  • в рецептах народной медицины часто заменяет антибиотики, в том числе при туберкулёзе;
  • применяется в качестве восстановительного средства при ожогах, открытых ранах и других повреждениях;
  • эффективное противовоспалительное средство для лечения заболеваний полости рта;
  • поддерживает защитные силы организма при простудах.

Прополис — действенное средство профилактики от множества болезней, в том числе инфекционных и онкологических. Биологически активные компоненты в составе имеют антиоксидантное, противоаллергическое и защищающее действие.

Существует водные и спиртовые рецепты на основе прополиса.

Что выбрать — настойки на спирту или на воде?

Специалисты по натуральным лекарственным препаратам считают, что наиболее действенный способ применения пчелиного клея — настойка, которую можно принимать как внутрь, так и наружно.

По мнению пчеловодов, способ извлечь максимум пользы из прополиса — это правильно приготовить настой на спирту. Дело в том, что уза содержит в своём составе природные смолы, которые не растворяются в воде. Поэтому водный настой обладает слабым действием. Принимать его рекомендуют детям (при отсутствии показаний) и людям, которые не употребляют спиртосодержащие напитки и лекарства.

Спирт либо самогон крепостью 60-70 градусов будет идеальной средой для растворения смол. Под действием идеального растворителя прополис отдает все свои полезные компоненты. Медицинский спирт можно приобрести в аптеке или изготовить самому. Настойка на водке довольно эффективна, но уступает по своим показателям составам на медицинском спирте.

Как правильно приготовить настойку:

  1. Нужное количество прополиса заморозить до твёрдого состояния, после чего потереть на тёрке либо мелко нарезать.
  2. Пчелиный клей и спирт (водку) поместить в стеклянную ёмкость и герметично закрыть.
  3. Взболтать раствор, поставить в тёмное место на 14 дней.
  4. Ежедневно взбалтывать настойку.
  5. Через две недели процедить состав через марлю, сложенную в несколько слоёв, разлить по порционным ёмкостям, убрать в тёмное место.

Различают три вида настойки по степени концентрации прополиса — 10%, 20% и 30%. В зависимости от задачи, которую будет выполнять настой (профилактическая, лечебная, для длительного курсового применения), выбирают соотношение 10 г на 100 мл, 20 или 30 мл.

Применение

Настойку используют наружно в качестве средства для заживления ран, ожогов, а также при других проблемах с кожей — акне, герпес, пигментация. Спиртовым раствором смачивают ватный тампон и прикладывают к проблемным местам.

При ангине столовую ложку спешивают с тёплой кипячёной водой (150 мл) и полощут горло. В качестве профилактики и терапии простуды, а также для комплексного укрепления организма смешивают 1 ст. л. с водой либо молоком и пьют дважды в день.

Внимание! Прополис — сильнодействующее средство и обладает накопительным эффектом. Поэтому употреблять его более одного месяца не рекомендуется. Делайте перерывы аналогичной длительности.

При этом прополис не содержит токсинов и не имеет специфических противопоказаний, помимо аллергии (индивидуальной непереносимости). Аллергическая реакция проявляется сразу после первого приема настойки — возникает зуд, на коже появляются высыпания, развиваются кашель или отёки. Если это происходит, немедленно прекращайте приём прополиса.

Лечебные эффекты прополиса заслужили признание в народной и официальной доказательной медицине. Тем не менее перед курсовым приёмом средства необходимо проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности терапии, дозировок и длительности лечения.

Значение имеет и качество сырья. Чтобы приобрести экологически чистые и правильно подготовленные препараты, выбирайте проверенных производителей с безупречной репутацией. Медицинские специалисты и ценители здорового образа жизни рекомендуют продукцию компании «Алтайвита».

ООО «Вита», Юридический адрес: 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 153в, ОГРН: 1162225067762.

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

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