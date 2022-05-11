«Материнскую славу» в Белгородской области получат 143 женщины

Напомним, что десять белгородок не прошли отбор комиссии по награждению. Кандидатуры шести женщин отклонили из-за неоднократного вступления в брак и его расторжения, установления отцовства. Ещё четыре белгородки не смогли претендовать на награду из-за того, что они не проживали в совместных браках или они не были зарегистрированы.