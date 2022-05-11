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«Материнскую славу» в Белгородской области получат 143 женщины

11 мая 08:21
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Награду многодетным белгородкам вручат в ближайшие дни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время утреннего видеообращения в соцсети. По его словам, сейчас в регионе проживает более 16,5 тысячи многодетных семей.

В Белгородской области награду «Материнская слава» I, II и III степени получат 143 многодетные женщины. Об этом 11 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Награды белгородкам вручат в ближайшие дни.

Вячеслав Гладков отметил, что сейчас в Белгородской области проживает более 16,5 тыс. многодетных семей.

Напомним, что десять белгородок не прошли отбор комиссии по награждению. Кандидатуры шести женщин отклонили из-за неоднократного вступления в брак и его расторжения, установления отцовства. Ещё четыре белгородки не смогли претендовать на награду из-за того, что они не проживали в совместных браках или они не были зарегистрированы.

«Материнскую славу» в ноябре 2021 года получили 98 многодетных жительниц региона. Награждение приурочили к Международному дню матери. К почётному знаку полагалась единовременная выплата.

Отметим, что ранее в регионе предложили отмечать День многодетных семей, обустроить Аллею материнской славы и ввести награды для многодетных белгородок старше 65 лет.

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#Новости#Многодетные семьи#Материнская слава#Белгородская область#Общество
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