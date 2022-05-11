«Материнскую славу» в Белгородской области получат 143 женщины

В Белгородской области награду «Материнская слава» I, II и III степени получат 143 многодетные женщины. Об этом 11 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Награды белгородкам вручат в ближайшие дни.
Вячеслав Гладков отметил, что сейчас в Белгородской области проживает более 16,5 тыс. многодетных семей.
Напомним, что десять белгородок не прошли отбор комиссии по награждению. Кандидатуры шести женщин отклонили из-за неоднократного вступления в брак и его расторжения, установления отцовства. Ещё четыре белгородки не смогли претендовать на награду из-за того, что они не проживали в совместных браках или они не были зарегистрированы.
«Материнскую славу» в ноябре 2021 года получили 98 многодетных жительниц региона. Награждение приурочили к Международному дню матери. К почётному знаку полагалась единовременная выплата.
Отметим, что ранее в регионе предложили отмечать День многодетных семей, обустроить Аллею материнской славы и ввести награды для многодетных белгородок старше 65 лет.