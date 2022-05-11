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Posted 11 мая 2022, 08:46

Published 11 мая 2022, 08:46

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Какие предметы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ популярны в Белгородской области

11 мая 2022, 08:46
Сюжет
Губернатор
В лидерах обществознание, география, биология и физика. В правительстве удивились, что много школьников выбрали информатику.

Во время оперсовещания 11 мая министр образования Белгородской области Андрей Милёхин назвал предметы, которые школьники чаще всего выбирают для сдачи Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Так, сдающие ОГЭ, помимо обязательных русского языка и математики, должны выбрать ещё две дисциплины, по которым готовы показать свои знания. В топ-5 предметов вошли:

  • 61% — обществознание,
  • 44% — география,
  • 41% — информатика,
  • 26% — биология,
  • 9% — физика.

По словам Милёхина, информатику решили сдать порядка 12,5 тысячи девятиклассников. Министр отметил, что это достаточно хорошее число тестируемых на такой «непростой экзамен».

В 11-м классе, помимо обязательных русского языка и базовой математики, выпускники выбирали:

  • 50% — обществознание,
  • 20% — биология,
  • 18% — физика, информатика и история.

Год назад в числе популярных предметов для сдачи ЕГЭ была профильная математика, обществознание, история и биология.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#ЕГЭ#Школа#Эксклюзив#Экзамены#Огэ
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