Какие предметы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ популярны в Белгородской области

Posted 11 мая 2022, 08:46
Published 11 мая 2022, 08:46
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Во время оперсовещания 11 мая министр образования Белгородской области Андрей Милёхин назвал предметы, которые школьники чаще всего выбирают для сдачи Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ).
Так, сдающие ОГЭ, помимо обязательных русского языка и математики, должны выбрать ещё две дисциплины, по которым готовы показать свои знания. В топ-5 предметов вошли:
По словам Милёхина, информатику решили сдать порядка 12,5 тысячи девятиклассников. Министр отметил, что это достаточно хорошее число тестируемых на такой «непростой экзамен».
В 11-м классе, помимо обязательных русского языка и базовой математики, выпускники выбирали:
Год назад в числе популярных предметов для сдачи ЕГЭ была профильная математика, обществознание, история и биология.