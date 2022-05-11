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Гладков рассказал о судьбе полотна с фотографиями фронтовиков в Белгороде

11 мая 16:49
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Ко Дню Победы в Белгороде установили инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Полотно состоит из тысяч фотографий фронтовиков. О его дальнейшей судьбе переживают белгородцы. Глава региона Вячеслав Гладков и мэр областного центра Антон Иванов рассказали, что будет с панно.

11 мая губернатор отвечал на вопросы жителей региона. Один из них касался инсталляции «Знамя Победы над Рейхстагом». Это полотно из 2600 фотографий фронтовиков.

Хотелось бы узнать дальнейшую судьбу полотна. Его могут просто разобрать и утилизировать. Нет ли возможности найти ему постоянное место?Анна Васильченко

Глава региона отметил, что идея с инсталляцией получилась хорошей.

Если бы у нас в каждом муниципалитете появились бы такие панно со всеми фронтовиками, чтобы их внуки или правнуки могли увидеть, показать своим близким, знакомым друзьям — это было бы очень правильно.Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что пока в Белгороде полотно будет оставаться на прежней локации до 5 августа. До этого времени можно обратиться с предложениями к главе администрации областного центра Антону Иванову, который учтёт пожелания горожан.

Такие полотна могут превратиться в отдельные проекты, которые бы служили в течение продолжительного времени. Но это уже задача муниципальных образований. Если будет нужна какая-то помощь с моей стороны, обязательно окажу в реализации идей. Важно сохранить память о наших великих бабушках, дедушках и их великом подвиге.Вячеслав Гладков

После завершения прямой линии в своём телеграм-канале Иванов сообщил, что сейчас городские власти думают над местом для постоянного размещения фотокартины.

Однозначно сохраним её. Она состоит из нескольких тысяч фотографий, присланных белгородцами. Каждое фото — отдельная история, все вместе — летопись нашей Победы.Антон Иванов

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