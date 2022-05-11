Гладков рассказал о судьбе полотна с фотографиями фронтовиков в Белгороде

Такие полотна могут превратиться в отдельные проекты, которые бы служили в течение продолжительного времени. Но это уже задача муниципальных образований. Если будет нужна какая-то помощь с моей стороны, обязательно окажу в реализации идей. Важно сохранить память о наших великих бабушках, дедушках и их великом подвиге.Вячеслав Гладков