Белгородэнерго построит инфраструктуру для подведения электричества к участкам ИЖС

Белгородские энергетики с 2005 года принимают непосредственное участие в реализации программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области. За это время обеспечено электроснабжение уже порядка 79 тысяч участков. Для подведения электричества построено порядка шести тысяч километров магистральных и внутриплощадочных сетей, установлено более 1200 источников питания. Все работы выполняются качественно и в установленный срок. Традиционно первым на участок приходит электричество.Ярослав Юриков, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»