Белгородэнерго построит инфраструктуру для подведения электричества к участкам ИЖС

В 2022 году филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в соответствии с документом обеспечит возможность для подключения к электроснабжению 1428 участков частных застройщиков. На эти цели направлено более 178 млн рублей.
Электросетевой инфраструктурой планируется обеспечить 27 микрорайонов ИЖС, расположенных в восьми муниципальных образованиях региона. В общей сложности Белгородэнерго построит свыше 51 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, установит 20 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью порядка 5,5 МВА.
Наибольший объём работ запланирован в микрорайонах «Восточный» в Белгороде, «Дубровка», «Стрелецкое-83» и «Стрелецкое-73», «Шагаровка-87», «Новосадовый» в Белгородском районе, «Набокинские сады» в Старооскооскольском горокруге, «Молодежный», «ИЖС-70 п. Маслова Пристань», «Крапивенский», «Глушинский», «Ул. Мира» соответственно в Губкинском, Шебекинском, Яковлевском и Алексеевском округах. Вторая очередь строительства запланирована в мкр «Дальневосточный» Краснояружского района.
Лидером по индивидуальному жилищному строительству остается Белгородский район, где в этом году планируется подвести сети еще к 660 земельным участкам.
Белгородские энергетики с 2005 года принимают непосредственное участие в реализации программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области. За это время обеспечено электроснабжение уже порядка 79 тысяч участков. Для подведения электричества построено порядка шести тысяч километров магистральных и внутриплощадочных сетей, установлено более 1200 источников питания. Все работы выполняются качественно и в установленный срок. Традиционно первым на участок приходит электричество.Ярослав Юриков, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»