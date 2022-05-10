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С начала года 546 семей Белгородской области получили региональный маткапитал

10 мая 12:11
Фото: ИА "Бел.Ру"
Сумма выплаты на сегодняшний день составляет 82 152 рубля. С начала 2022 года средства получили 546 белгородских семей. Общая сумма составила более 35 млн рублей, сообщили в областном правительстве.

Региональный материнский капитал могут получить семьи, у которых трое и больше детей. Средства выплачиваются однократно. С 1 октября 2021 года размер регионального маткапитала по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова проиндексировали на 20%. На сегодняшний день размер выплаты составляет 82 152 рубля.

С начала 2022 года помощь из областного бюджета получили 546 семей региона. Общая сумма составила более 35 млн рублей.

Данные деньги можно направить на покупку или строительство жилья, текущий или капремонт жилого помещения или на погашение кредита (в том числе по ипотеке), который выдали на покупку или строительство жилья.

На получение помощи доход семьи не влияет. Получить региональный маткапитал можно, подав заявление и документы в отделение МФЦ не ранее достижения третьим или последующим ребёнком трёхлетнего возраста.

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#Новости#Гладков#Материнский капитал#Выплаты#Регион#Деньги#Общество
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