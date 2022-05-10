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Posted 10 мая 2022, 18:29

Published 10 мая 2022, 18:29

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Российские энергетики решили проблемы с электричеством в Харьковской области

Российские энергетики решили проблемы с электричеством в Харьковской области

10 мая 2022, 18:29
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Энергетики компании «Россети» построили воздушную ЛЭП, чтобы решить проблемы с электроснабжением у жителей Харьковской области, пишет правительство Белгородской области.

Линия проходит с территории Белгородской области, а её длина составляет 5,2 километра. Напряжение из РФ направили на несколько подстанций 110 кВ.

Весь проект был реализован в период с конца апреля по 8 мая, а новая линия соединила две энергосистемы. До этого между вышеуказанными регионами уже были воздушные ЛЭП, но их демонтировали из-за ухудшения отношений между странами.

Теперь жители Купянска и ещё 200 населённых пунктов получили бесперебойное электроснабжение. Оно было прекращено ещё в апреле, проблемы появились у 120 тысяч граждан.

Купянску включали электричество в определённое время, а каждые несколько часов делали перерыв. Теперь российским энергетикам удалось устранить эти проблемы. По информации мэра города Геннадия Мацегоры, уже начал работу водоканал, продолжат функционировать больница, роддом, хлебозавод и различные соцучреждения.

Среди плюсов мэр назвал то, что теперь можно будет не тратить топливо, которое уходило на электрогенераторы. Местные жители смогут спокойно воспитывать детей и заниматься огородом, а не думать о проблемах с электричеством.

До этого важные объекты получали электричество через дизельные генераторы. Российские специалисты также оказали помощь в других районах, в том числе Боровском и Шевченковском.

#Новости#Общество
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