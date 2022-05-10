Гладков подвёл итоги празднования Дня Победы в Белгородской области

Posted 10 мая 2022, 06:05
Published 10 мая 2022, 06:05
Modified 1 декабря, 08:10
Updated 1 декабря, 08:10
Как отметил губернатор, в шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 130 тысяч человек.
Я очень рад этому событию. Два года пандемии. Я думаю, что все мы соскучились по тесному строю «Бессмертного полка».Вячеслав Гладков
Также глава региона добавил, что, несмотря на то, что в девяти муниципалитетах не проводили шествие из-за напряжённой ситуации вдоль границы с Украиной, все мероприятия прошли успешно, а главное — безопасно.
Очень благодарен всем правоохранительным органам: полиции, Росгвардии, МЧС, добровольным народным дружинам, казакам за ту помощь в организации безопасности, которую они оказали.Вячеслав Гладков
Напомним, празднование Дня Победы в Белгороде завершилось салютом. Как сообщили в администрации областного центра, всего прогремело более 100 залпов.