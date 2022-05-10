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Posted 10 мая 2022, 06:05

Published 10 мая 2022, 06:05

Modified 1 декабря, 08:10

Updated 1 декабря, 08:10

Гладков подвёл итоги празднования Дня Победы в Белгородской области

10 мая 2022, 06:05
Сюжет
День Победы
Глава региона Вячеслав Гладков в своём утреннем приветствии подвёл итоги празднования 9 Мая в области. Он рассказал, сколько белгородцев приняли участие в шествии и добавил, что все мероприятия прошли безопасно.

Как отметил губернатор, в шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 130 тысяч человек.

Я очень рад этому событию. Два года пандемии. Я думаю, что все мы соскучились по тесному строю «Бессмертного полка».Вячеслав Гладков

Также глава региона добавил, что, несмотря на то, что в девяти муниципалитетах не проводили шествие из-за напряжённой ситуации вдоль границы с Украиной, все мероприятия прошли успешно, а главное — безопасно.

Очень благодарен всем правоохранительным органам: полиции, Росгвардии, МЧС, добровольным народным дружинам, казакам за ту помощь в организации безопасности, которую они оказали.Вячеслав Гладков

Напомним, празднование Дня Победы в Белгороде завершилось салютом. Как сообщили в администрации областного центра, всего прогремело более 100 залпов.

#Новости#Общество#Итоги#День Победы#Гладков#Празднование
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