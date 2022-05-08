Ветер и дожди будут в Белгородской области в День Победы

Днём в понедельник, 9 мая, в Белгородской области будет кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, а днём поднимется до +19˚С, отметили в пресс-службе регионального МЧС. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.
По данным Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха ночью в Белгороде будет +10˚С, а днём поднимется до +15˚С. Ожидается небольшой дождь, а также северо-западный ветер со скоростью 3-5 м/с.
В Старом Осколе в ночь с воскресенья на понедельник будет +9˚С, а днём поднимется до +14˚С. Ветер юго-западный 2-5 м/с.