В Белгороде изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте

Posted 8 мая 2022, 14:15
Published 8 мая 2022, 14:15
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
С 11 мая в общественном транспорте Белгорода больше нельзя будет расплачиваться за проезд картой контактным способом, то есть вставлять её в терминал.
В Единой транспортной компании белгородцев попросили оплачивать проезд бесконтактным способом — прикладывать карту к валидатору или терминалу.
По данным пресс-службы, работы по изменению параметров будут идти до конца мая.
Напомним, проезд по городу при оплате банковской картой стоит 20 рублей, а наличными — 25 рублей.