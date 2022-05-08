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Posted 8 мая 2022, 14:15

Published 8 мая 2022, 14:15

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

В Белгороде изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте

8 мая 2022, 14:15
Сюжет
Автобус
С 11 мая пассажиры больше не смогут расплатиться за проезд по карте, вставляя её в терминал, сообщает пресс-служба ЕТК.

С 11 мая в общественном транспорте Белгорода больше нельзя будет расплачиваться за проезд картой контактным способом, то есть вставлять её в терминал.

В Единой транспортной компании белгородцев попросили оплачивать проезд бесконтактным способом — прикладывать карту к валидатору или терминалу.

По данным пресс-службы, работы по изменению параметров будут идти до конца мая.

Напомним, проезд по городу при оплате банковской картой стоит 20 рублей, а наличными — 25 рублей.

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