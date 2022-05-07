В Белгородской области назначили нового главного ветеринарного врача

Posted 7 мая 2022, 08:52
Published 7 мая 2022, 08:52
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
До этого Медведев работал замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора.
Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Вячеслав Гладков. Медведев занял место Данилы Карайченцева, который в марте ушёл работать в «Агро-Белогорье».
Напомним, Карайченцев занимал свою должность с 2017 года. Теперь он возглавляет новую структуру в ГК «Агро-Белогорье» и руководит дирекцией по промышленному производству свинины.