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Posted 7 мая 2022, 08:52

Published 7 мая 2022, 08:52

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В Белгородской области назначили нового главного ветеринарного врача

7 мая 2022, 08:52
На должность начальника управления ветеринарии – главного государственного ветврача региона назначили Артёма Медведева.

До этого Медведев работал замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Вячеслав Гладков. Медведев занял место Данилы Карайченцева, который в марте ушёл работать в «Агро-Белогорье».

Напомним, Карайченцев занимал свою должность с 2017 года. Теперь он возглавляет новую структуру в ГК «Агро-Белогорье» и руководит дирекцией по промышленному производству свинины.

#Новости#Общество#Начальник#Управление ветеринарии
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