В Белгороде выставили на продажу двухэтажную квартиру с дровяным камином

Posted 6 мая 2022, 04:37
Published 6 мая 2022, 04:37
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
На улице Преображенской, 120 продаётся двухэтажная квартира за 21 млн рублей. Площадь помещения составляет 120 кв. м. В квартире расположены кухня-столовая, три санузла и комната с дровяным камином, также есть несколько гардеробных комнат и свободные площади для хозблока.
Дом был построен в 2002 году. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
Ранее двухэтажную квартиру продавали за 32 млн рублей на Белгородском проспекте. Квартира была шестикомнатной. В ней оборудовали собственную систему вентиляции и очистки воздуха, а также финскую сауну.