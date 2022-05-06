В Белгороде выставили на продажу двухэтажную квартиру с дровяным камином

На улице Преображенской, 120 продаётся двухэтажная квартира за 21 млн рублей. Площадь помещения составляет 120 кв. м. В квартире расположены кухня-столовая, три санузла и комната с дровяным камином, также есть несколько гардеробных комнат и свободные площади для хозблока.