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Posted 6 мая 2022, 04:37

Published 6 мая 2022, 04:37

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

В Белгороде выставили на продажу двухэтажную квартиру с дровяным камином

6 мая 2022, 04:37
Элитная квартира находится на улице Преображенской. Объявление о её продаже появилось на «Авито».

На улице Преображенской, 120 продаётся двухэтажная квартира за 21 млн рублей. Площадь помещения составляет 120 кв. м. В квартире расположены кухня-столовая, три санузла и комната с дровяным камином, также есть несколько гардеробных комнат и свободные площади для хозблока.

Дом был построен в 2002 году. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

Ранее двухэтажную квартиру продавали за 32 млн рублей на Белгородском проспекте. Квартира была шестикомнатной. В ней оборудовали собственную систему вентиляции и очистки воздуха, а также финскую сауну.

#Новости#Общество#Квартира#Продажа#Элитное жильё#Авито
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