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Posted 6 мая 2022, 06:23

Published 6 мая 2022, 06:23

Modified 1 декабря, 07:50

Updated 1 декабря, 07:50

Роллердром в Белгороде за три дня посетили более 2 тысяч человек

6 мая 2022, 06:23
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Фотофакт
Вход на спортивный объект бесплатный. На месте работает прокат, но можно приходить со своими роликами. Площадка в Центральном парке открыта с десяти часов утра до десяти вечера, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Белгороде в начале мая открыли роллердром. За три дня новый спортивный объект посетили более 2 тысяч человек.

Роллердром в Центральном парке открыт каждый день с десяти часов утра до десяти вечера. Вход бесплатный. Можно приходить со своими роликами. Если их нет, можно обратиться в пункт проката.

Как выглядит новая площадка, ранее показал мэр Антон Иванов.

Роллердром открылся на месте ледовой дорожки, которая работала в Центральном парке зимой. Протяжённость объекта составляла 400 метров. В среднем на ледовую дорожку приходили кататься 15–35 белгородцев, к вечеру число гостей увеличивалось до 95–130. Закрыли ледовую дорожку 24 марта. За время его работы покататься на коньках успели около 70 тыс. человек.

Другой объект для зимних развлечений был на Соборной площади — речь идёт о катке. После его разборки площадь, возможно, тоже пустовать не будет. Антон Иванов предложил организовать здесь волейбольную площадку.

#Новости#Город#Фотофакт#Центральный парк#Новости Белгорода#Белгород#Роллердром
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