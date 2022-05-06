Почему частные православные детсады в Белгороде получили бесплатно помещения

Posted 6 мая 2022, 10:52
Published 6 мая 2022, 10:52
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
По информации горсовета Белгорода, частные детские сады «Рождественский» и «Покровский» — социально ориентированные некоммерческие организации, поэтому они имеют право на поддержку органов местного самоуправления.
В качестве одной из мер является имущественная поддержка, которая предполагает возможность предоставления таким организациям на долгосрочной основе объектов муниципального нежилого фонда в бесплатное пользование.
Именно поэтому в 2006 году депутаты передали в безвозмездное пользование Белгородской и Старооскольской епархии для организации работы православного детского сада «Рождественский» здание в Белгороде площадью 1 686,2 м² на ул. Будённого, 15а до 1 июня 2021 года. В марте 2022 года, когда срок пользования уже завершился, депутаты решили передать бесплатно это же здание епархии ещё на 15 лет — до 28 марта 2037 года.
Что касается православного детского сада «Покровский», здание (площадь 1 927,6 м²) для него епархия получила на ул. Студенческая, 13 в 2007 году.
Это было сделано для того, чтобы развить сеть дошкольных учреждений Белгорода и повысить доступность дошкольного образования.
В самой епархии журналистам «Бел.Ру» добавили, что альтернативные формы дошкольного образования начали развиваться с начала 2000-х годов, когда стало понятно, что существующие тогда организационные формы дошкольного образования не могли полностью удовлетворить растущие потребности населения.
Одной из новых форм стал детский сад с реализацией основной образовательной программы дошкольного образования с православным компонентом.
В 2006 году между правительством Белгородской области и епархией было подписано соглашение о сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания населения, а в 2007 году — соглашения о реализации совместного проекта в сфере дошкольного образования. Тогда и появились два православных детских сада.
Попасть в них можно по путёвкам городского управления образования, согласно муниципальной очереди. При этом в горсовете добавили, что спрос на предоставление места в православных детских садах повышенный, поэтому в мэрии Белгорода отметили, что родители могут представить ходатайство на зачисление управляющему Белгородской и Старооскольской епархии при личном обращении.
При этом данные детские сады считаются частными. Размер ежемесячной платы в «Рождественском» составляет 4800 рублей, а в «Покровском» — 4100 рублей.
Размер оплаты устанавливается по согласованию с митрополитом исходя из фактических затрат, подтверждённых годовым финансовым отчётом.
Ежемесячные затраты на содержание одного воспитанника определяют ежегодно на 1 января. Для этого делят затраты на содержание одного воспитанника на годовое количество детодней и умножают на среднее количество рабочих дней в месяце.
Если затраты увеличиваются — изменяется и размер родительской платы (не чаще раза в год). Но в епархии отметили, что увеличение не может быть выше, чем индекс роста потребительских цен (коэффициент инфляции).
В оплату детского сада «Покровский» входят затраты за присмотр и уход, питание, а также посещение театров, выставок, организацию других культурных мероприятий (экскурсии по городу к памятным местам). В основную плату входит оплата и дополнительных образовательных услуг, таких как хореография, изучение иностранного языка, знакомство с изобразительным искусством.
Что касается детского сада «Рождественский», деньги направляют, например, на:
При этом в данных детских садах существуют льготы для малообеспеченных групп населения, многодетных семей, семей, где один из родителей или ребёнок инвалиды, а также для семей, у которых в сад пошли одновременно два ребёнка.
В епархии добавили, что каждый родитель может получить компенсацию части оплаты. А ответственность за целевое использование денег несут руководители детских садов.
Таким образом, расходы частных детских садов практически ничем не отличаются от стандартных муниципальных дошкольных учреждений, а вот плата за них в два раза выше. И это без учёта того, что учредитель (епархия) не платит за аренду помещений. Если это было не так, родительская плата в православных детских садах была бы ещё на порядок выше.