Почему частные православные детсады в Белгороде получили бесплатно помещения

Именно поэтому в 2006 году депутаты передали в безвозмездное пользование Белгородской и Старооскольской епархии для организации работы православного детского сада «Рождественский» здание в Белгороде площадью 1 686,2 м² на ул. Будённого, 15а до 1 июня 2021 года. В марте 2022 года, когда срок пользования уже завершился, депутаты решили передать бесплатно это же здание епархии ещё на 15 лет — до 28 марта 2037 года.