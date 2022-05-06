Гладков высказался о наказании мужчине, который прыгнул в тюльпаны

Posted 6 мая 2022, 16:56
Published 6 мая 2022, 16:56
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
6 мая глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору». Один из них поступил от белгородки Тамары. Женщина отметила, что она возмущена наказанием парню, который прыгнул в клумбу с тюльпанами.
Он плюнул в душу белгородцев, растоптал нелёгкий труд садоводов и ему грозит штраф всего 1000 рублей или арест на 15 суток. Это не наказание. Почему так лояльно относятся к таким вандалам? Наказание должно быть жёстким. И ещё нужно повесить его фото на каждый столб с надписью: «Он позорит наш город».Тамара
Гладков с возмущением согласился, отметив, чтобы посадить цветок, его ещё нужно приобрести, привезти, сохранить и высадить, бережно ухаживать и поливать.
Переживаю за тех женщин, которые получают не самую высокую зарплату, но ухаживают за нашими великолепными клумбами. Согласен с возмущением. Но есть законодательство, которое мы не можем превысить. Можем наказывать только в рамках действующего административного наказания. Но я надеюсь, что ему будет грозить максимальное наказание. Если есть необходимость менять, давайте вместе посмотрим. У всех возникает разное мнение.Вячеслав Гладков
Глава региона также подчеркнул, что это уже второй случай. Ранее была замечена женщина, которая рвала тюльпаны. Были случаи, когда цветы рвали и продавали.
Напомним, 3 мая были замечены двое белгородцев, которые сорвали фестивальные тюльпаны для букетов своим девушкам. В отношении парней составили административные дела за мелкое хулиганство.