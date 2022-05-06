bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2022, 16:56

Published 6 мая 2022, 16:56

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Гладков высказался о наказании мужчине, который прыгнул в тюльпаны

6 мая 2022, 16:56
Сюжет
Эксклюзив
В ходе прямой линии с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым жительница региона высказала мнение, что наказание, которое грозит прыгнувшему в клумбу с тюльпанами мужчине, слишком мягкое. Глава региона с возмущением согласился.

6 мая глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору». Один из них поступил от белгородки Тамары. Женщина отметила, что она возмущена наказанием парню, который прыгнул в клумбу с тюльпанами.

Он плюнул в душу белгородцев, растоптал нелёгкий труд садоводов и ему грозит штраф всего 1000 рублей или арест на 15 суток. Это не наказание. Почему так лояльно относятся к таким вандалам? Наказание должно быть жёстким. И ещё нужно повесить его фото на каждый столб с надписью: «Он позорит наш город».Тамара

Гладков с возмущением согласился, отметив, чтобы посадить цветок, его ещё нужно приобрести, привезти, сохранить и высадить, бережно ухаживать и поливать.

Переживаю за тех женщин, которые получают не самую высокую зарплату, но ухаживают за нашими великолепными клумбами. Согласен с возмущением. Но есть законодательство, которое мы не можем превысить. Можем наказывать только в рамках действующего административного наказания. Но я надеюсь, что ему будет грозить максимальное наказание. Если есть необходимость менять, давайте вместе посмотрим. У всех возникает разное мнение.Вячеслав Гладков

Глава региона также подчеркнул, что это уже второй случай. Ранее была замечена женщина, которая рвала тюльпаны. Были случаи, когда цветы рвали и продавали.

Напомним, 3 мая были замечены двое белгородцев, которые сорвали фестивальные тюльпаны для букетов своим девушкам. В отношении парней составили административные дела за мелкое хулиганство.

#Новости#Общество#Наказание#Эксклюзив#Тюльпаны#Жалобы#Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика