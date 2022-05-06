Гладков высказался о наказании мужчине, который прыгнул в тюльпаны

Он плюнул в душу белгородцев, растоптал нелёгкий труд садоводов и ему грозит штраф всего 1000 рублей или арест на 15 суток. Это не наказание. Почему так лояльно относятся к таким вандалам? Наказание должно быть жёстким. И ещё нужно повесить его фото на каждый столб с надписью: «Он позорит наш город».Тамара