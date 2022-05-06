Эксперты рассказали, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на россиянах

Директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон утверждает, что, если сократится количество рабочих дней, за каждый отработанный день больше платить не будет никто. Упадёт количество произведённого продукта, следовательно, и зарплата. Специалист отмечает, что так депутаты пытаются отвлечь от насущных забот и от того, что всё «валится».