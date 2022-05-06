Эксперты рассказали, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на россиянах

Posted 6 мая 2022, 09:14
Published 6 мая 2022, 09:14
Modified 1 декабря, 08:32
Updated 1 декабря, 08:32
Депутат Ярослав Нилов считает, что введение четырёхдневки — вопрос времени. Специалисты объяснили, как подобное решение может отразиться на россиянах.
С инициативой о введении сокращённой рабочей недели выступил Дмитрий Медведев ещё в 2019 году. По мнению политика, это помогло бы избежать выгорания и стресса и тем самым повысить производительность труда. В ряде других стран рабочая неделя уже сокращённая, пишет издание.
Российские экономисты подобную точку зрения не разделяют. Как считает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников, в случае внедрения четырёхдневной рабочей недели сократятся заработки. Есть ещё и такой вариант: заработки останутся прежними, но начнутся разорение, бедность и безработица.
В соцсетях уже бытует мнение о том, что переходом на четырёхдневку пытаются хитро оправдать безработицу. Капелюшников отметил, что подтекст состоит в сокращении зарплаты. При инфляции в 20–30%, если зарплату не индексировать, то реальная оплата труда снизится автоматически.
Директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон утверждает, что, если сократится количество рабочих дней, за каждый отработанный день больше платить не будет никто. Упадёт количество произведённого продукта, следовательно, и зарплата. Специалист отмечает, что так депутаты пытаются отвлечь от насущных забот и от того, что всё «валится».