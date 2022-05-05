Вячеслав Гладков: Люди требуют, чтобы мы провели «Бессмертный полк»

Вячеслав Гладков согласился с тем, что безопасность сейчас — прежде всего. Поэтому в девяти муниципальных образованиях, которые находятся вдоль государственной границы с Украиной, никаких парадов и шествий не будет. Власти понимают, что это невозможно, небезопасно и неправильно. Но отказываться полностью от праздника на территории Белгородской области нельзя, потому что это главный праздник нашей страны.