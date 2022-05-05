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Posted 5 мая 2022, 18:04

Published 5 мая 2022, 18:04

Modified 1 декабря, 07:19

Updated 1 декабря, 07:19

Вячеслав Гладков: Люди требуют, чтобы мы провели «Бессмертный полк»

5 мая 2022, 18:04
Сюжет
Губернатор
5 мая в ходе вечерней прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что парада военной техники и парада воинских частей в Белгороде не будет, но «Бессмертный полк» должен пройти.

К главе региона обратилась белгородка Оксана Чуркина.

Какое может быть скопление народа при «жёлтом» уровне опасности и каждодневной бомбёжке? Не дай Бог будет диверсия. Собирать людей крайне опасно, умные не пойдут и детей не поведут. Сейчас не до праздников, даже настроения нет. Лучше раздайте ветеранам то, что потратите на празднование.Оксана Чуркина, белгородка

Вячеслав Гладков согласился с тем, что безопасность сейчас — прежде всего. Поэтому в девяти муниципальных образованиях, которые находятся вдоль государственной границы с Украиной, никаких парадов и шествий не будет. Власти понимают, что это невозможно, небезопасно и неправильно. Но отказываться полностью от праздника на территории Белгородской области нельзя, потому что это главный праздник нашей страны.

Я общаюсь достаточно много с людьми: люди не просто хотят, они требуют, чтобы мы провели «Бессмертные полки» там, где есть такая возможность. Поэтому максимально сейчас занимаюсь тем, чтобы обеспечить безопасность при проведении «Бессмертного полка» на территории оставшихся муниципальных образований. Информация главами районов будет доведена до жителей.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что если кто-то боится участвовать в шествии «Бессмертного полка», он может выказать своё чувство гордости онлайн, разместив портреты своих родственников в Сети, или рассказать о подвиге бабушек и дедушек своим детям.

Надеюсь, что всё пройдёт безопасно. Но проводить, мне кажется, нужно, потому что не провести — это фактически поражение. При соблюдении максимальной безопасности людей «Бессмертный полк» в Белгородской области должен пройти. Парад военной техники и парад воинских частей в Белгороде проводить не будем.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

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