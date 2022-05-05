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Posted 5 мая 2022, 07:15

Published 5 мая 2022, 07:15

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

В Белгородской области нашли останки участника войны из Ставрополья

5 мая 2022, 07:15
Сюжет
Губернатор
79 лет назад Василий Сушко погиб на Курской Дуге. Его останки передадут для перезахоронения в Ставропольский край. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе обнаружили останки ставропольца, который был участником Великой Отечественной войны. Василий Сушко 79 лет назад погиб на Курской Дуге. Останки солдата передадут на его малую родину для перезахоронения.

Жители области постоянно встречаются с отголосками военного времени. В регионе ежегодно находят и обезвреживают порядка 1,5 тыс. снарядов. Поисковые отряды в свою очередь обнаружили и перезахоронили останки 8,5 тыс. солдат.

Напомним, в конце апреля на территории Корочанской ЦРБ раскопали 42 могилы времён войны. Останки немецких и венгерских солдат там обнаружили ещё в 2005 году, когда проводили канализацию. Продолжились раскопки только в 2022 году.

#Новости#Общество#Останки#Курская битва#Губернатор#Фотофакт#Ставрополье
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