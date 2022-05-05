Гладков опроверг слухи о всеобщей мобилизации в Белгородской области после 9 мая

Никуда уезжать не надо. Если будут какие-то сложные события происходить, я постараюсь максимально быстро эту информацию довести до всех. Поэтому доверяйте только проверенным источникам. Например, моим социальным сетям.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области