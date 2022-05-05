Гладков опроверг слухи о всеобщей мобилизации в Белгородской области после 9 мая

Posted 5 мая 2022, 16:57
Published 5 мая 2022, 16:57
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
«Говорят, что после 9 мая начнётся мобилизация. Это так или фейк? Говорят, уезжайте из города. А куда ехать?» — спросила белгородка у главы региона.
На это Вячеслав Гладков ответил, что против россиян ведётся огромная информационная война, и фейк о мобилизации — один из её примеров.
Никуда уезжать не надо. Если будут какие-то сложные события происходить, я постараюсь максимально быстро эту информацию довести до всех. Поэтому доверяйте только проверенным источникам. Например, моим социальным сетям.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что после Дня Победы Россия объявит войну Украине, а также слухи о том, что в стране объявят всеобщую мобилизацию.