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Posted 5 мая 2022, 16:57

Published 5 мая 2022, 16:57

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Гладков опроверг слухи о всеобщей мобилизации в Белгородской области после 9 мая

5 мая 2022, 16:57
Сюжет
Губернатор
5 мая на прямую линию «10 вопросов губернатору» обратилась белгородка Наталья Ильгова, которая попросила Вячеслава Гладкова подтвердить информацию об объявлении всеобщей мобилизации после Дня Победы.

«Говорят, что после 9 мая начнётся мобилизация. Это так или фейк? Говорят, уезжайте из города. А куда ехать?» — спросила белгородка у главы региона.

На это Вячеслав Гладков ответил, что против россиян ведётся огромная информационная война, и фейк о мобилизации — один из её примеров.

Никуда уезжать не надо. Если будут какие-то сложные события происходить, я постараюсь максимально быстро эту информацию довести до всех. Поэтому доверяйте только проверенным источникам. Например, моим социальным сетям.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что после Дня Победы Россия объявит войну Украине, а также слухи о том, что в стране объявят всеобщую мобилизацию.

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#Новости#Общество#Губернатор#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Мобилизация
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