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Posted 4 мая 2022, 14:59

Published 4 мая 2022, 14:59

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

Пенсионера МВД обвиняют во взятках, служебном подлоге и угрозах сотруднику ФСБ

4 мая 2022, 14:59
Сюжет
Коррупция
Бывший сотрудник отделения лицензионно-разрешительной работы получал деньги за оформление лицензий на оружие, а после угрожал насилием сотруднику УФСБ и его семье, сообщили в следственном комитете по Белгородской области.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ расследовал уголовное дело в отношении пенсионера МВД, обвиняемого в получении взятки, девяти эпизодах мелкого взяточничества, шести эпизодах служебного подлога и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Как установило следствие, обвиняемый в период с сентября 2020 по февраль 2021 года работал в качестве старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы в Росгвардии и получал взятки от граждан. Таким образом они могли беспрепятственно покупать и хранить оружие. В июле прошлого года бывший правоохранитель, будучи пьяным, угрожал сотруднику УФСБ и его семье.

Дело с обвинительным заключением уже передали в суд.

#Новости#Происшествия#Коррупция#УМВД#Взятка#Оружие#ФСБ#Угрозы#Лицензии
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