Пенсионера МВД обвиняют во взятках, служебном подлоге и угрозах сотруднику ФСБ

Posted 4 мая 2022, 14:59
Published 4 мая 2022, 14:59
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ расследовал уголовное дело в отношении пенсионера МВД, обвиняемого в получении взятки, девяти эпизодах мелкого взяточничества, шести эпизодах служебного подлога и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Как установило следствие, обвиняемый в период с сентября 2020 по февраль 2021 года работал в качестве старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы в Росгвардии и получал взятки от граждан. Таким образом они могли беспрепятственно покупать и хранить оружие. В июле прошлого года бывший правоохранитель, будучи пьяным, угрожал сотруднику УФСБ и его семье.
Дело с обвинительным заключением уже передали в суд.