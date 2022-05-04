Пенсионера МВД обвиняют во взятках, служебном подлоге и угрозах сотруднику ФСБ

Как установило следствие, обвиняемый в период с сентября 2020 по февраль 2021 года работал в качестве старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы в Росгвардии и получал взятки от граждан. Таким образом они могли беспрепятственно покупать и хранить оружие. В июле прошлого года бывший правоохранитель, будучи пьяным, угрожал сотруднику УФСБ и его семье.