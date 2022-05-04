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Posted 4 мая 2022, 14:20

Published 4 мая 2022, 14:20

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Белгородский митрополит похвалил Гладкова за фестиваль цветов в «трудное время»

4 мая 2022, 14:20
Сюжет
Новости Белгорода
Митрополит Иоанн записал обращение к губернатору и поблагодарил за подарок в трудные для белгородцев времена. Видео опубликовали на YouTube-канале «Белгородская и Старооскольская епархия».

Иоанн записал видеообращение к главе региона со словами благодарности за проведение уличного фестиваля «Река в цвету». По мнению митрополита, расцвели цветы, которые «дарят любовь и радость» в трудные времена.

Вспомнил представитель церкви и историю про Адама и Еву, которые нашли подснежники. «Среди зимы появились необычайной красоты цветы и наполнили душу согрешивших людей любовью ко творцу», — сказал Иоанн.

Ту самую историю Иоанн сравнил с прошедшим в Белгороде фестивалем. По словам митрополита, среди грохота военной техники расцвели цветы, дарящие радость и надежду.

Напомним, фестиваль проходил в Белгороде с 1 по 3 мая. В нём приняли участие мастера не только из областного центра, но и других городов. Белгород в свою очередь украсили 75 тыс. растений и 108 арт-объектов.

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