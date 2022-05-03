В 2022 году заявку на получение маткапитала подали 546 белгородских многодетных семей

Posted 3 мая 2022, 07:53
Published 3 мая 2022, 07:53
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
С начала текущего года в регионе 546 многодетных семей планируют получить региональный материнский капитал. Выплаты можно направить на покупку и строительство жилья, ремонт жилого помещения или на погашение кредита, выданного за покупку/строительство жилья.
С 1 октября прошлого года размер выплат в Белгородской области проиндексировали на 20%. Сумма выплат в настоящий момент составляет 82 152 рубля. Ранее размер материнского капитала составлял 68 460 рублей.
Отметим, что региональный маткапитал предоставляется однократно.
Ранее стало известно, что более 16 тыс. белгородцев (17% от общего числа заявлений) потратили маткапитал на образование детей. Направить маткапитал на образование можно на ребёнка, возраст которого не превышает 25 лет.