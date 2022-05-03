bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2022, 07:53

Published 3 мая 2022, 07:53

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

В 2022 году заявку на получение маткапитала подали 546 белгородских многодетных семей

3 мая 2022, 07:53
Сюжет
Маткапитал
Общая сумма выплат составит больше 35 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

С начала текущего года в регионе 546 многодетных семей планируют получить региональный материнский капитал. Выплаты можно направить на покупку и строительство жилья, ремонт жилого помещения или на погашение кредита, выданного за покупку/строительство жилья.

С 1 октября прошлого года размер выплат в Белгородской области проиндексировали на 20%. Сумма выплат в настоящий момент составляет 82 152 рубля. Ранее размер материнского капитала составлял 68 460 рублей.

Отметим, что региональный маткапитал предоставляется однократно.

Ранее стало известно, что более 16 тыс. белгородцев (17% от общего числа заявлений) потратили маткапитал на образование детей. Направить маткапитал на образование можно на ребёнка, возраст которого не превышает 25 лет.

#Новости#Общество#Маткапитал#Дети#Жилье#Многодетная семья#Семья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика