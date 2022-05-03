Гладков опроверг информацию об отъезде с семьёй из России

Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой.Вячеслав Гладков