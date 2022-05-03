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Posted 3 мая 2022, 06:32

Published 3 мая 2022, 06:32

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Гладков опроверг информацию об отъезде с семьёй из России

3 мая 2022, 06:32
Сюжет
Губернатор
3 мая на своих страницах в соцсетях губернатор Белгородской области опроверг очередной фейк.

Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что он и его семья покинули Россию.

Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой.Вячеслав Гладков

Всех белгородцев этот день, 3 мая, губернатор области призвал провести с близкими, посоветовал заняться спортом или просто отдохнуть перед началом трудовой недели.

Напомним, что недавно в Сети появилась информация о том, что Гладков подписал постановление об эвакуации жителей приграничных сёл. Жителей якобы собирались эвакуировать в Белгород. Данные не соответствовали действительности, новость оказалась фейком.

#Новости#Общество#Губернатор#Информация#Гладков#Фейк
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