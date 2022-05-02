В Белгороде заработал кинотеатр под открытым небом

3 мая, в последний день фестиваля, можно будет послушать оркестр духовой и эстрадной музыки, ансамбль народных инструментов или хор преподавателей. И, конечно, посмотреть — детский спектакль, мультипликационные фильмы или вновь советские фильмы (о них написали выше). Также белгородцам проведут мастер-класс по росписи фигурок из гипса, будут работать аниматоры.