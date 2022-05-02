В Белгороде заработал кинотеатр под открытым небом

Posted 2 мая 2022, 13:37
Published 2 мая 2022, 13:37
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
На набережной реки Везёлки в парке Победы начался сезон кинопросмотров под открытым небом. Сегодня, 2 мая, пройдут два первых кинопоказа классики советского кино. Об этом сообщила администрация Белгорода.
Белгородцы смогут увидеть драму Александра Зархи «Высота» (1957 г.) и музыкальную комедию Григория Александрова «Волга-Волга» (1938 г.). Показ фильма «Высота» уже начался, в 15:00. Но к началу комедии «Волга-Волга» ещё можно успеть, фильм начнётся в 18:00.
Завтра, 3 мая, на набережной также покажут два советских фильма: музыкальную комедию «Кубанские казаки» (1949 г.) и кинокомедию «Верные друзья» (1954 г.). Всё начнётся в 18:00.
Кинопросмотры под открытым небом пройдут в рамках фестиваля тюльпанов «Река в цвету». Напомним, праздничное мероприятие началось 1 мая и продлится до 3 мая включительно.
Если вы ещё не выбирались на фестиваль в Белгороде «Река в цвету», рекомендуем завтра это исправить. Праздник жизни дополняется множеством красивых мест, в которых можно сфотографироваться — чем гости активно и занимаются.
3 мая, в последний день фестиваля, можно будет послушать оркестр духовой и эстрадной музыки, ансамбль народных инструментов или хор преподавателей. И, конечно, посмотреть — детский спектакль, мультипликационные фильмы или вновь советские фильмы (о них написали выше). Также белгородцам проведут мастер-класс по росписи фигурок из гипса, будут работать аниматоры.
Подробная программа с распределением по площадкам и по времени представлена в изображении.