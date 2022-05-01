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Posted 1 мая 2022, 15:48

Published 1 мая 2022, 15:48

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

В Белгородской области указом президента не вводили чрезвычайное положение

1 мая 2022, 15:48
Сюжет
Президент
Информация, появившаяся в соцсетях, является недостоверной. Документ, о котором идёт речь, на самом деле касается внесения изменений в положение о Минобороны РФ, сообщили в телеграм-канале «Война с фейками».

В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области ввели чрезвычайное положение на 60 суток. Соответствующий указ якобы подписал президент.

Это недостоверная информация. Указ № 96, который тиражируют в пабликах, на самом деле касается внесения изменений в положение о Минобороны РФ. Этот документ был издан ещё 5 марта, а не 1 мая.

Последний указ, который выпустили за подписью главы государства, имеет номер 220. Касается он юбилейной медали «100 лет Верховному Суду России».

Стоит отметить, что «чрезвычайное положение» в регионе авторы фейков вводят не в первый раз. Такое уже было 1 апреля, когда произошёл пожар на нефтебазе. Причём тогда документ приписали Белгородской областной думе.

#Новости#Общество#Белгородская область#Президент#Указ#Фейк
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