В Белгородской области указом президента не вводили чрезвычайное положение

Posted 1 мая 2022, 15:48
Published 1 мая 2022, 15:48
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области ввели чрезвычайное положение на 60 суток. Соответствующий указ якобы подписал президент.
Это недостоверная информация. Указ № 96, который тиражируют в пабликах, на самом деле касается внесения изменений в положение о Минобороны РФ. Этот документ был издан ещё 5 марта, а не 1 мая.
Последний указ, который выпустили за подписью главы государства, имеет номер 220. Касается он юбилейной медали «100 лет Верховному Суду России».
Стоит отметить, что «чрезвычайное положение» в регионе авторы фейков вводят не в первый раз. Такое уже было 1 апреля, когда произошёл пожар на нефтебазе. Причём тогда документ приписали Белгородской областной думе.