В Белгороде стартовал фестиваль «Река в цвету»: фоторепортаж

Posted 1 мая 2022, 16:51
Published 1 мая 2022, 16:51
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Сегодня в Белгороде проходит первый день фестиваля «Река в цвету». Корреспондент «Бел.Ру» прогулялась по набережной: так много радостных эмоций и слов «красиво» она не слышала давно.
Основной композицией фестиваля стала кинетическая скульптура «Сад в яйце». Когда начинает играть музыка, скорлупа яйца превращается в лепестки и бутон открывается. Внутри яйца — свой маленький сад, символизирующий хрупкость нашего мира, как говорил сам автор скульптуры Андрей Асерьянц.
После просмотра инсталляции гости попадают в красочный сад. Цветы здесь не только на лужайке, но и на воде, что отсылает к идее самого фестивале и его названию. Лодочки на глади реки украшены цветами, их внешний вид определили участники конкурса.
Фестиваль знакомит белгородцев с ландшафтным дизайном, современной флористикой. Однако гости могут не только созерцать, но и сами участвовать в украшении города, проявить свои творческие таланты. Для этого проводится четыре конкурса: «Арт-река», «Маленький капитан», «Цветочный флот, «Цветочная флотилия».
Сердцем фестиваля стали тюльпаны. Цветочные клумбы сразили всех гостей, которые бежали к клумбам сфотографироваться рядом с бескрайними яркими красками цветов.
Фестиваль «Река в цвету» продолжится 2 и 3 мая. Всех белгородцев ждут с 11 часов утра и до позднего вечера.