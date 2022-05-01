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Posted 1 мая 2022, 08:22

Published 1 мая 2022, 08:22

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Из Белгорода запустили первый рельсовый автобус в Воронеж

1 мая 2022, 08:22
Сюжет
Черноземье
Курсировать он будет с 7 мая по субботам. Транспорт запустили в рамках проекта «Соединяя Черноземье», сообщил мэр Антон Иванов. Градоначальник отметил оптимальную стоимость проезда — 768 рублей.

1 мая запустили первый рельсовый автобус Белгород — Воронеж — Белгород. Ездить он будет по субботам с 7 мая.

Из областного центра в Воронеж поезд выезжает в 6:57 и прибывает в 11:07. В обратном направлении отправится в путь в 17:02, а приедет в Белгород в 21:12. Стоимость проезда составляет 768 рублей 40 копеек.

Новый рейс открыли в рамках проекта «Соединяя Черноземье».

О запуске маршрута говорили ещё осенью 2021 года: тогда же, в сентябре, провели тестовую поездку. Составы РА-3 могут развивать скорость до 120 км/ч. Рассчитан рельсовый автобус на 130 пассажиров. На маршруте планировалось организовать три экскурсионные программы.

В региональном минтрансе ранее объяснили, почему поезд будет курсировать только по субботам. Причиной назвали отсутствие дополнительного подвижного состава.

#Новости#Общество#Поезд#Воронеж#Черноземье#Белгород
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