Из Белгорода запустили первый рельсовый автобус в Воронеж

Posted 1 мая 2022, 08:22
Published 1 мая 2022, 08:22
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
1 мая запустили первый рельсовый автобус Белгород — Воронеж — Белгород. Ездить он будет по субботам с 7 мая.
Из областного центра в Воронеж поезд выезжает в 6:57 и прибывает в 11:07. В обратном направлении отправится в путь в 17:02, а приедет в Белгород в 21:12. Стоимость проезда составляет 768 рублей 40 копеек.
Новый рейс открыли в рамках проекта «Соединяя Черноземье».
О запуске маршрута говорили ещё осенью 2021 года: тогда же, в сентябре, провели тестовую поездку. Составы РА-3 могут развивать скорость до 120 км/ч. Рассчитан рельсовый автобус на 130 пассажиров. На маршруте планировалось организовать три экскурсионные программы.
В региональном минтрансе ранее объяснили, почему поезд будет курсировать только по субботам. Причиной назвали отсутствие дополнительного подвижного состава.